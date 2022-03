Zelensky volta a chamar Rússia para negociações de paz "justas"

Volodymyr Zelensk © EPA

Por Lusa 26 Março, 2022 • 08:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a exortar esta sexta-feira a Rússia a negociar o fim da guerra, mas assegurou que o seu país não aceitará abrir mão de nenhum território em nome da paz.

Relacionados Zelensky pede no Fórum de Doha reforma das instituições internacionais

"A integridade territorial da Ucrânia deve ser garantida", referiu o chefe de Estado ucraniano numa nova mensagem de vídeo, transmitida esta sexta-feira à noite.

Para Volodymyr Zelensky, as condições para um cessar-fogo "devem ser justas" e "o povo ucraniano não as aceitará de outra forma".

As declarações do governante ucraniano pareceram dirigir-se ao vice-chefe do Estado-maior das Forças Armadas russas, Sergei Rudskoi, que referiu que as forças russas vão passar a concentrar-se no "objetivo principal", a libertação do Donbass.

Separatistas apoiados pela Rússia controlam desde 2014 parte da região do Donbass, no leste da Ucrânia, e as forças russas estão a lutar para aumentar o domínio sobre esta região, incluindo a cidade sitiada de Mariupol.

As declarações do oficial militar russo podem também sugerir que a Rússia está a afastar-se do objetivo de conquistar Kiev e outras grandes cidades, onde a ofensiva estagnou após um mês de conflito.

Sobre este tema, Volodymyr Zelensky lembrou que as forças russas perderam milhares de soldados mas ainda não conseguiram dominar Kiev ou Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou, entre a população civil, pelo menos 1.081 mortos, incluindo 93 crianças, e 1.707 feridos, entre os quais 120 são menores, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, das quais 3,7 milhões foram para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA