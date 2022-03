Zelensky voltou a falar com Biden sobre "apoio financeiro" e "sanções contra Rússia"

O Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky © Ronald Wittek/EPA

Por Cátia Carmo 06 Março, 2022 • 01:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, revelou este sábado que voltou a conversar ao telefone com o Presidente norte-americano, Joe Bide, para discutir o apoio financeiro à Ucrânia e as sanções contra a Rússia.

"No quatro de um diálogo permanente tive uma novo conversa com Joe Biden. A agenda incluiu o apoio financeiro à Ucrânia e a procura de sanções contra a Rússia", escreveu Zelensky no Twitter.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades.

As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já fizeram mais de 1,2 milhões de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar e "desnazificar" o país vizinho, afirmando ser a única forma de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo que for necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu enviando armamento para a Ucrânia e reforçando sanções económicas e financeiras para isolar ainda mais Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA