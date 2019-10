Zuckerberg promete lutar se Warren for presidente e quiser desmantelar Facebook

© Thomas White/Reuters

O cofundador e administrador-delegado da Facebook, Mark Zuckerberg, prometeu aos empregados do grupo "lutar e ganhar" se a aspirante à candidatura pelos democratas à presidência dos EUA Elizabeth Warren for eleita e quiser desmantelar as grandes empresas tecnológicas.

Em estilo mais agressivo do que costuma nas suas intervenções públicas, Zuckerberg dirigiu-se aos empregados da Facebook em julho para discutir o presente e o futuro da empresa, intervenção que foi gravada e divulgada esta quarta-feira pelo portal "The Verge".

"Se Warren for eleita, apostaria que iremos ter uma batalha legal e apostaria que a iremos ganhar. Isso vai ser mau para nós? Sim, não quero colocar um grande processo ao nosso próprio governo. Mas se alguém fizer ameaças existenciais, então entras no ringue e lutas", disse Zuckerberg.

As suas palavras aludem à proposta da senadora democrata eleita pelo Estado do Massachusetts, que está a disputar a candidatura pelo Partido Democrata à Casa Branca, que por várias vezes tem reclamado a divisão das grandes empresas tecnológicas, por considerar "excessivo" o seu poder de mercado e na relação com os utilizadores.

Hoje, depois de terem sido divulgadas as gravações áudio das declarações de Zuckerberg, Warren reafirmou a sua intenção e garantiu, através da rede social Twitter, que o "verdadeiramente mau" seria não eliminar "um sistema corrupto que permite às empresas gigantes como a Facebook terem práticas anticoncorrenciais, desrespeitar o direito à privacidade e hesitar repetidamente na sua responsabilidade de proteger" a democracia.

"Não me assusta exigir responsabilidades às grandes empresas tecnológicas como Facebook, Google e Amazon. É a hora de dividir as grandes (empresas) tecnológicas", insistiu a senadora noutra mensagem na Twitter.

Nas gravações reveladas pela "The Verge", Zuckerberg justificou a sua oposição ao plano de Warren com o argumento, entre outros, que a divisão destes conglomerados não vai reduzir as interferências nos processos eleitorais, bem pelo contrário, e que, na sua opinião, "as empresas não podem coordenar-se e trabalhar em conjunto".

A empresa com sede em Menlo Park, no Estado da Califórnia, tem-se visto envolvida nos últimos anos em vários escândalos, que afetaram negativamente a sua imagem, o maior dos quais foi o que envolveu a Cambdrige Analytica, que utilizou uma aplicação para recolher informação pessoal de milhões de internautas sem o seu consentimento e com fins políticos.

Esta empresa serviu-se de dados da Facebook para elaborar perfis psicológicos de eleitores, que alegadamente vendeu depois à campanha eleitoral de Donald Trump, nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

A Facebook está a ser investigada pela Comissão Federal do Comércio, que a multou em cinco mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros), por más práticas em relação à privacidade dos seus utilizadores.