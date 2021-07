Zuma e o desafio Zulu antes de ir para a cadeia

© Reprodução parcial da capa do jornal Business Day

No Business Day, jornal diário da África do Sul, leio que a polícia recebeu indicações para avançar com a prisão do antigo presidente Jacob Zuma... de acordo com a análise policial e opiniões legais, o ex-chefe de estado deve ser detido depois de amanhã, quarta-feira. Zuma foi condenado pelo tribunal a entregar-se na prisão, ontem, domingo. Caso contrário, o tribunal ordenou que fosse preso no prazo de três dias. No meio de uma multidão de apoiantes empunhando armas tradicionais zulu, e alguns com armas de fogo, Zuma fez um discurso desafiador e disse que "dormiria em casa".

Jeff Bezos, a grande evasão... enche toda a capa do Libération... Ao deixar a gestão operacional da Amazon esta segunda-feira, o homem dos 200 mil milhões de dólares, especialista em otimização tributária e a personificação do capitalismo predatório, agora orgulha-se de combater as mudanças climáticas. E voa para o espaço daqui a quinze dias. Escreve o diário francês:

"Supõe-se que esse distanciamento lhe permita corrigir a imagem de predador, investindo na filantropia, e libertar tempo para as paixões, como a conquista do espaço".

No El país, em Espanha, Sánchez e a ERC abrem caminho para outro acordo de orçamento. O presidente do governo espanhol negoceia com o líder da Generalitat para consolidar a legislatura.

Pedro Sánchez espera que os republicanos catalães, aprove Orçamentos que deem oxigénio ao Governo para os próximos dois anos. Os indultos aos condenados dos procés, o processo independentista catalão, acabaram por consolidar os dois blocos, com o partido Cidadãos novamente na órbita do PP. Assim, o PSOE passa a ter na ERC, a única alternativa possível para o orçamento passar.

Está no Voz da Galiza, em manchete, os contágios diários em Espanha triplicaram desde o dia de São João... Catalunha e Cantábria têm os aumentos mais preocupantes. A Galiza passou de 41 para 71 casos por 100 mil habitantes.

O El Periódico da Catalunha, precisamente, explica que a quinta onda de Covid desenha um cenário diferente dos anteriores... o jornal diz que "a pandemia entra numa fase de duas velocidades"... incidência baixíssima entre a população vacinada, e explode entre os jovens não vacinados. Os supercontágios aumentam substancialmente nos locais onde se terminaram as medidas de segurança. Não parece afetar a multidão que enche a praia de Malvarrosa, a poucos quilómetros do centro de Valência e que está ao centro na capa do já referido El País.

No sul de Espanha, jornais como o Europa Sur e o Diário de Jerez informam que na Andaluzia há um atraso que deixa 800 mil pessoas sem imunização.

No Le Temps da Suiça. Mostra-se como se amplia a frente contra Bolsonaro, com uma foto de uma das manifestações deste fim-de-semana contra o presidente brasileiro.