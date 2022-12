2022: Zelensky e a sua Ucrânia

Como prometido na passada segunda-feira o tema de hoje é a escolha da figura que mais me marcou em 2022. Ao longo deste ano há várias cuja coragem e determinação me marcaram muito. Desde logo, as mulheres iranianas e afegãs cuja luta pela igualdade e pelo reconhecimento do seu valor intrínseco como seres humanos me faz ficar quase sem palavras.

Mas, sem dúvida, que este ano inevitavelmente quem mais me marcou (como a muitos) foi o povo, a nação ucraniana liderada por Volodymyr Zelensky. Os que vemos por entre escombros, sem luz, sem água, com muito frio e escassez de alimentos e que mesmo assim continuam a acreditar no seu país; aqueles que largaram tudo para ir combater na linha da frente, homens e mulheres com profissões desde bailarinos a professores; e os seus líderes militares e políticos cuja coragem e tenacidade tão bem os representam.

De todos, as nossas atenções recaem sobre o Presidente Zelensky. Que lição de audácia e de liderança ele tem dado em representação do seu povo ao longo de dez meses. Dez meses terríveis sob a ameaça constante do Kremlin de Vladimir Putin. Entre tantos momentos e exemplos tais como "eu não preciso de um plano de fuga, preciso de munições" gostaria de destacar um: a sua visita recente aos EUA e o seu discurso perante o Congresso. Uma intervenção muito bem preparada, articulando a luta ucraniana com a história dos EUA, o reconhecimento e gratidão a todos enfatizando os dois Partidos - nas suas palavras "liderança dos EUA permanece sólida, bicameral e bipartidária" - e sempre no estilo claro e genuíno que caracteriza Zelensky. É um dos seus grandes trunfos, ou seja, a capacidade de internacionalizar a resistência da Ucrânia.

Gostaria de terminar a minha última Opinião de 2022 com as palavras de Zelensky em Washington:

"Acredito que não devem existir tabus entre nós na nossa aliança. A Ucrânia nunca pediu aos soldados dos EUA para combaterem na nossa terra em vez de nós. Eu asseguro-vos que os ucranianos estão perfeitamente capacitados para operarem tanques e aviões dos EUA.

A assistência financeira é também extremamente crítica. Gostaria de vos agradecer muito, mesmo muito, pelos pacotes de ajuda financeira que já nos chegaram e outros que no futuro considerem fornecer. O vosso dinheiro não é caridade. É um investimento na segurança e na democracia globais, que iremos gerir de forma muito responsável."

E é com estas palavras certeiras de Zelensky que desejo a todos Boas Entradas em 2023.