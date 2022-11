2023, Ano Nacional dos Professores

O Dia Mundial do Professor, celebrado a 5 de outubro em Portugal, é vivido com notas tímidas, relegado, porventura, obliterado, face à expressividade assumida pelas comemorações da Implantação da República e, por isso, desmerecido da consideração devida.

Em boa hora a revista Fórum Estudante decidiu dedicar o próximo ano civil a uma classe fustigada pela exigência desmedida da profissão, descontente e desmoralizada com uma multíplice afrontas sentidas, entre as quais se destacam a avaliação de desempenho a que está sujeita, a hiperburocratização de funções que lhe imputam, o baixo vencimento que auferem, tendo em conta a responsabilidade, o stresse e a amplitude da sua ação, o desrespeito social da sua profissão, a ausência de apoios na deslocação e estada a dezenas de km de distância do seu lar, da sua família, e outros fatores que inibem os jovens de seguirem a carreira docente, contribuindo para a escassez de professores.

A inteligência e lucidez da tomada de decisão de trazer a classe docente para o debate público, denota a intenção marcada de incitar a sociedade civil e os decisores a focar a atenção para realidades insuportáveis, há muito a merecer mudanças, que realizadas com sabedoria e justiça seguramente colocarão a carreira de novo nas opções de jovens que aspiram a uma profissão respeitada e apetecível.

A iniciativa assume contornos de vitamina G, de Gratidão, que ajudará a cuidar e a acarinhar profissionais de excelência, desejosos da dignificação legítima, que torne a catapultar a sua profissão para lugares que já ocupou.

Podem e devem associar-se a esta iniciativa, que reúne o apoio das Academias Ubuntu, as entidades que pretendam colaborar no engrandecimento da Educação e dos seus profissionais, figuras incontornáveis na edificação de um melhor futuro para os nossos jovens.

Aprecio sobremaneira a presente projeto, inspirador para todos os que labutam diariamente, nos mais distintos estabelecimentos de ensino, com o objetivo de concretizar a mensagem "Ser Professor - a forma mais eficaz de construir um mundo melhor".

Rui Marques, personalidade portuguesa com notável ação cívica e social, é o mentor deste projeto arrojado, a quem direciono o meu profundo agradecimento, alargado a todos os que percebem que o futuro da Educação passa necessariamente por professores motivados e estimados.

Saibamos aproveitar estes belos exemplos, emergidos no seio da sociedade civil, em prol do engrandecimento de uma área fundamental para o progresso e desenvolvimento de um país Valente e Imortal.