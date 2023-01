2023, um ano igual aos outros!

"Tirem o cavalinho da chuva", parece-me um bom adágio popular para fazer um "aviso à navegação", que começa a embarcar na opinião dos "tudólogos" que afirmam que 2023 será "O Ano da Paz"! Quando muito poderá ser um ano em que o Secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, que tão bem conhecemos, não dormirá na tentativa de a conseguir até ao próximo dia 31 de Dezembro. E, não a conseguindo assegurar, as Nações Unidas muito provavelmente cairão de novo no descrédito dos países e populações perante a questão, "afinal para o que é que servem?" Ou seja, em ano de recorrente potencial crise existencial das Nações Unidas, desejo desde já votos de um próspero e produtivo Ano Novo, sem nos esquecermos que somos nós que temos que mudar, não dependendo isso do calendário!

Israel

Começou o ano com a tomada de posse do novo Governo, que tem pela terceira vez Benjamin Netanyahu enquanto Primeiro-Ministro (PM), à frente do Governo mais ultranacionalista e ortodoxo-religioso da História de Israel, fruto da normalidade das coligações necessárias actualmente em todos os governos do Mundo, que obrigam à criação de "geringonças" que permitam maiorias parlamentares que sustentem coligações antinatura.

A agenda já divulgada do que vão ser as prioridades deste novo Governo, apresenta uma aparente contradição, que no fundo mais não é que a Real Politik que apenas a direita tem jogo-de-anca para levar adiante. A par dos já tradicionais anúncios da expansão dos colonatos na Judeia e Samaria, a Cisjordânia dos palestinianos, bem como a recusa dos termos do Acordo Nuclear de Obama com o Irão, considerados "uma loucura" pelo novo PM. O que parece destoar, mas é pura Real Politik, é o facto de dias antes do anúncio desta "geringonça bíblica" ter fechado negociações, Netanyahu enviar recados ao PR Biden sobre a necessidade da actual Administração reforçar laços e investimento com os seus parceiros tradicionais no Médio Oriente. Naturalmente Israel, enquanto parceiro tradicional dos americanos, puxa a brasa à sua sardinha, mas o que o futuro PM quis dizer, não foi bem isso. Foi antes um apelo ao desenvolvimento e expansão dos "Acordos de Abraão de Trump" pela Administração Biden. Ou seja, o PM israelita quer arrepiar caminho para negociar com a Arábia Saudita!

Será nesta base que o novo governo israelita irá marcar o ritmo dos trabalhos. Mais Israel, menos Palestina, maior aproximação aos "grandes protectores dos palestinianos"! Repararam nas aspas, não repararam?

À parte da tomada de posse deste novo governo, há um dado de grande importância que poderá dar mais 100 anos de vida a Israel e reforçar as razões de estado do actual governo. Um projecto faraónico já começou a funcionar, a canalização de água dessalinizada do Mediterrâneo para o Mar da Galileia. Esta água abastecerá o Rio Jordão, cujo fluxo será partilhado com a Jordânia, a partir de um acordo assinado no início deste ano.

Quem não tem petróleo, "caça com água". E água é vida! Boa sorte Israel.

A Acontecer/A Acompanhar

- 1 a 7 de Janeiro, Bragança verá a "Festa dos Reis dos Caretos de Salsas". Programa:

- De 1 a 5 de Janeiro, pela calada da noite os caretos saem à rua;

- 06 de Janeiro, sexta-feira, Celebração da Festa dos Reis ou Festa da Epifania. 14h, Peditório para as Almas com o Grupo de Cantares de Antanho e os Caretos. 19h, arrematação das oferendas, selecção da máscara feita em madeira ou cortiço, considerada inédita, seguindo-se o Jantar Comunitário;

- 07 de Janeiro, sábado, 11h, Casa de Turismo de Salsas, apresentação do livro "Os Reis dos Caretos", do Professor António Tiza, seguido do workshop "Partilhar Memórias, Pensar o Futuro". 15h, início do desfile dos diversos grupos ibéricos pelas ruas da aldeia, com algumas surpresas. De seguida dá-se início a uma peça de teatro de rua, encenada pela Cooperativa Xambra. 17h, Queima do Ano Velho, dentro do qual também serão queimados os quatro elementos da natureza simbolizando o que de prejudicial aconteceu no Ano Velho, à natureza e populações;

- No decurso destas actividades também haverá venda de produtos regionais!

- 12 de Janeiro, lançamento do livro "Memórias Diplomaticamente (In)correctas-Volume II", do Embaixador Francisco Henriques da Silva, pelas 17.30h, no Palácio da Independência, Largo de São Domingos, 11 (mesmo frente à Ginginha do Rossio-Lisboa).

Raúl M. Braga Pires, Politólogo/Arabista, é autor do site www.maghreb-machrek.pt (em reparação) e escreve de acordo com a antiga ortografia.