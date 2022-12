Com início em 2017, este Encontro, organizado por quatro importantes entidades nacionais, apresenta temáticas subordinadas à Educação, nos seus diversos setores, envolvendo profissionais e conferencistas de reputação elevada.

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a Associação dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares e a Associação Nacional de Escolas Profissionais encontram-se, em estreita colaboração, a preparar um programa de superior qualidade, prevendo a presença de centenas de participantes, a exemplo do que aconteceu nas 2 edições anteriores, tendo por cenário os espaços magníficos da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa (2017 e 2019).

O 3.º Congresso das Escolas - A Pedagogia das Escolas será (mais) um momento marcante, recheado de intervenções de excelência de participantes, conhecedores motivados pelos temas pertinentes da atualidade educacional.

Este evento das escolas reflete a sã convivência entre o público e privado, verdadeiros aliados no tocante à Educação, por vezes maculada por mecanismos subversivos e injustos, sendo um dos mais impactantes o comummente designado "rankings das escolas", a título de exemplo.

Colaborando há 5 anos numa parceria de sucesso, movidos por objetivos comuns e focados na melhoria da qualidade da Educação e do Ensino, na promoção do sucesso educativo das crianças, alunos e formandos, na construção de pontes para a felicidade e o bem-estar, subscreveram numa espécie de carta de intenções inequívocas: "Queremos ultrapassar as querelas público/privado, ricos/pobres, interior/litoral. Interessa-nos discutir como podemos, cada um com a sua especificidade, as suas forças e as suas fraquezas, melhorar constantemente o serviço educativo que prestamos. Interessa-nos construir a partir do que temos em comum: uma enorme vontade de levar cada aluno a descobrir-se na sua humanidade e a atingir todo o seu potencial."

Seguramente que a saúde mental dos nossos jovens, a Escola Digital, a Transferência de Competências, a Educação Inclusiva, a organização e gestão das escolas serão temas obrigatórios e almejados, desta feita no Altice Forum Braga, nos dias 3 e 4 de março do próximo ano.

O evento conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência, O Presidente da República Portuguesa, expressando, assim, o reconhecimento e a importância da Educação e dos seus protagonistas no panorama do sistema nacional.

A Escolas e os seus excelentes profissionais merecem debates e reflexões que inspirem e mobilizem ações com significado e valor. Assumindo esse desiderato, o 3.º Congresso das Escolas afigura-se de relevância indiscutível. Imperdível!