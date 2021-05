A arrogância no poder

O ministro da Administração Interna é por definição um alvo permanente de críticas e polémicas, mas Eduardo Cabrita é um caso sério de resistência a um historial de incidentes e respostas irritadas a jornalistas e elementos da Oposição. A imagem negativa persegue-o, de tal modo que em dezembro, numa sondagem JN/TSF/DN, 65% dos inquiridos afirmavam que já não tinha condições para se manter no Governo.

Basta recuar ao caso das golas antifumo e aos esquemas denunciados nas adjudicações (que resultaram na demissão de um secretário de Estado e num inquérito criminal), para recordar a forma como acusou os jornalistas de não serem "nem sérios nem responsáveis". Durante o caso do homicídio de Ihor Homeniuk por inspetores do SEF, recusou sistematicamente assumir responsabilidades políticas (estancadas com a saída da diretora-geral). Nos últimos dias voltou a reagir com violência às críticas do CDS-PP perante a derrota judicial na requisição civil em Odemira, classificando o partido como "náufrago".

Apesar de ser um alvo recorrente, Eduardo Cabrita não é, nos últimos dias, o único membro de Governo a mostrar alguns excessos de linguagem. Já foi exaustivamente analisada a publicação do secretário de Estado da Energia no Twitter, em que classificou como "estrume" e "coisa asquerosa" o programa da RTP "Sexta às 9". João Galamba bem tentou apagar o disparate que acabara de escrever, mas a perenidade é uma das características inequívocas do que se desabafa para as redes.

Menos visado mediaticamente, mas igualmente agressivo tem sido João Gomes Cravinho, ministro da Defesa, nos contra-ataques desferidos contra quem critica as reformas em curso no setor. Diz haver "manobras escusas" por parte de "uma agremiação de antigos chefes militares" que acusa de quererem "perpetuar a influência que tinham" nas Forças Armadas. Ontem, já depois das reações de antigos chefes militares que apontam falta de elevação nas declarações, João Gomes Cravinho reagiu com ironia. De máscara de proteção no rosto, limitou-se a afirmar aos jornalistas: "Permita-me só responder com um sorriso quanto a isso".

São, em poucos dias, sinais acumulados de alguma falta de decoro institucional por parte de membros do Governo. Sinais que parecem indiciar que a equipa começa a estar esgotada ou sente o excesso de segurança próprio de quem atravessa períodos longos de governação.

Na longa entrevista que concedeu recentemente ao JN, TSF e DN, António Costa comentou as provas de vida dos seus ministros, assumindo-as como uma mais-valia. "Orgulho-me muito de que um dos fatores de estabilidade deste Governo seja traduzido também na durabilidade dos seus membros", afirmou. Sim, essa durabilidade é positiva quando assenta nas competências e não cede a vagas de fundo ou pressões nem sempre correspondentes à realidade. Mas não é, nem pode ser aceitável, quando revela pura teimosia e ignora falhas na ação política, como se um governante pudesse sentar-se com arrogância na cadeira do poder.