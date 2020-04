A austeridade já começou?

No dia em que se ouviram notícias de que tinham começado a ser pagos os aumentos na Função Pública, o líder do PSD reagiu de imediato no Twitter. Lembrando os trabalhadores atirados para o regime de lay-off e para o desemprego, Rui Rio considerou que "estes aumentos não podiam acontecer".

É verdade que o timing se presta, neste caso, a equívocos. Mas decorre simplesmente da circunstância de termos tido, devido às eleições legislativas, um Orçamento do Estado aprovado mais tarde do que o habitual e promulgado apenas no mês passado. Não vou entrar na polémica do atraso que, por responsabilidade do Ministério da Saúde no processamento, leva os profissionais deste setor a só receberem em maio, no momento em que menos isso deveria acontecer. Quanto ao aumento em si - mínimo, de apenas 0,3% para os salários acima de 683 euros e de 10 euros para os mais baixos - discordo de Rui Rio.

Convém recordar que este aumento é o culminar de um longo percurso de reposições dos cortes sentidos pelos funcionários no período de intervenção da troika em Portugal. Foi discutido e aprovado no Parlamento muito antes da pandemia e do novo cenário criado pelo grande confinamento. É muito popular bater na Função Pública, mais ainda em momentos de crise que são sentidos com particular dureza no setor privado, mas cortar um aumento inscrito no Orçamento seria assumir, simbolicamente e de facto, que já entrámos em austeridade. Até ver, o Governo continua a querer fazer-nos crer que vamos evitar esse caminho.

O discurso político é, ainda assim, de evidente ambiguidade e António Costa, com a sua reconhecida habilidade e experiência, já admitiu não conseguir dar hoje garantias de algo que não sabe se poderá cumprir amanhã. Apesar do aviso subtil, a estratégia do Governo é clara e as intervenções dos ministros têm alinhado pelo mesmo tom: o país precisa é de relançar a economia e não vamos seguir a mesma receita do início da última década.

Os indicadores da tempestade que teremos pela frente são, contudo, claros. Segundo as previsões do FMI, Portugal pode terminar 2020 com uma dívida pública recorde de 135% do PIB, um défice de 7% e uma taxa de desemprego de 13,9%. A isso soma-se um previsível agravamento dos juros da dívida. Podemos recorrer a variações semânticas, mas teremos sem dúvida uma alteração de políticas ditada pela necessidade de ajustamentos e as prioridades de hoje já não são as mesmas que se perspetivavam a iniciar o ano, quando o discurso estava carregado de termos como excedente orçamental.

Há ainda muitas variáveis que podem fazer a diferença na intensidade com que vamos sentir os efeitos da tempestade. Temos, desde logo, uma absoluta incerteza em relação ao que serão os próximos meses do ponto de vista da saúde pública, podendo haver novos ciclos de intensificação da propagação da Covid-19 que levem a paralisar comércio e serviços. Igualmente difícil de prever é o impacto que a falta de confiança dos consumidores terá na retoma da atividade.

Mais relevante ainda é a dúvida quanto à capacidade (e o alcance) de uma resposta conjunta da União Europeia. Da rapidez e da possibilidade de se conseguir um verdadeiro plano de recuperação, que vá além dos empréstimos e mostre aspetos inovadores na capacidade de gerar receitas, dependerá em grande parte o eventual amortecimento do choque económico sentido no nosso país. E, claro, a margem de manobra do Governo para escolher o caminho que irá seguir para relançar a economia.