A censura e o papel da arte

Da literatura ao cinema, não faltam exemplos de mudanças cirúrgicas em criações artísticas, destinadas a retirar elementos que possam ser considerados polémicos, seja pela linguagem utilizada ou por razões sanitárias, como o outrora banal uso de tabaco. O exemplo mais recente é a alteração de expressões em livros de Roald Dahl, autor de sucessos como "Charlie e a Fábrica de Chocolate".

Do catálogo de alterações fazem parte a eliminação de termos depreciativos sobre a aparência física ou ainda a substituição de referências de género por termos neutros. Mas há igualmente acrescentos caricatos que justificam o uso de determinadas palavras. No trecho do livro "As Bruxas", de 1983, em que se diz que as bruxas usam perucas para tapar as suas carecas, foi adicionada uma frase: "Existem muitas outras razões pelas quais as mulheres podem usar perucas e certamente não há nada de errado nisso".

A editora justifica que a revisão do idioma é uma prática regular e acrescenta que essa atualização visa garantir que as obras continuem a ser "apreciadas por todos" nos nossos dias. Percebe-se a preocupação comercial subjacente: para quem persegue números e vendas, quanto mais abrangente e consensual for uma obra, mais garantidos serão os resultados financeiros, no limite os que realmente interessam às empresas.

Por muitas razões pedagógicas e bem intencionadas que se tente invocar, alterar livros, filmes ou quadros tem um único nome. Trata-se de censura ou, na sua versão suave, de tentar conformar todas as criações aos ditames do politicamente correto. No caso da literatura infantil, aos demais argumentos é acrescentado o de se considerar que toda a leitura ou música infantil deve ser pedagógica e no final deverá conseguir extrair-se dela uma lição moral inquestionável.

Há vários problemas nesta lógica moralista. Desde logo, uma conceção que menoriza a literatura infantil e que tenta excluir dela qualquer traço de subversão ou risco de violência. Como se o mundo fosse um espaço impoluto, carregado de unicórnios e arco-íris, em que todos nos movemos com absoluta segurança e sem desconforto. Acresce que não se trata apenas de encontrar balizas seguras para aquele que deve ser o espaço da criação, mas ainda de uma limpeza que viaja pelo passado e tenta reescrever o que, noutros contextos sociais e históricos, foi escrito com total naturalidade.

O papel das artes é agitar, subverter e muitas vezes provocar. Claro que os riscos serão maiores no público infantojuvenil, mas educar é outra coisa: é pegar em leituras, filmes e outras fontes e discuti-los à luz dos valores que pretendemos transmitir. A base de uma vida em sociedade é a diversidade. Estranhamente, ao mesmo tempo que ainda temos tanto caminho por fazer na multiplicidade, sentimos uma vontade insaciável de eliminar aquilo que possa ser divergente ou provocatório. Esquecendo que a escolha de caminhos se faz no diálogo, não na ocultação e muito menos na censura.

Criar limites é sempre perigoso quando se trata de criação artística. Mesmo quando os limites são autoimpostos e procuram adequar-se ao que se acredita ser a norma. Estreitamos horizontes, não o inverso. Metaforicamente, é como tentarmos fazer uma criança acreditar que ao fazer um desenho o céu tem de ser azul. O céu pode ser verde, às bolinhas ou como cada criança o imaginar. Sem contenção nem estranheza.