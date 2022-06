A economia é uma estrada difícil quando os políticos estão ao volante

Em questões económicas, quando as coisas não vão de vento em popa, os realistas começam por ser velhos do Restelo, passam depois a ser pessimistas e acabam, finalmente, como profetas do mau agoiro, quando as previsões que faziam se confirmam. Ninguém quer ouvir quem, com a devida antecedência, antecipa cenários de crise, avisa para o que está a chegar, pede a todos os outros que se preparem para uma descida vertiginosa.

Ouvi um dia Ângela Merkel dizer, numa visita a Portugal, - e passo a citá-la como me recordo de ter ouvido - que a economia era 50% trabalho e 50% otimismo. Talvez o trabalho dos otimistas seja apenas esse, o de esperar que tudo corra bem. É um trabalho fácil, já que nos ciclos económicos há um tempo em que tudo corre bem, tão bem que depois é preciso ajustar para encontrar o que de real existe na economia. A tal riqueza que resulta do trabalho.

Eu não sou formado em economia, mas ninguém precisa de ser para entender que se há dinheiro a mais a circular em relação ao que somos capazes de produzir, se aumenta a procura sem haver aumento da oferta, os preços sobem. Sabemos todos igualmente que a isso se chama inflação e que ela corresponde a um corte de rendimento.

Os otimistas, que repetiram à exaustão que esta inflação era temporária, apenas porque não sabiam o que fazer sem causar uma retração na economia, acabaram por nos fazer perder tempo a todos e, agora, o mais provável é que tudo isto acabe com o já determinado corte de rendimentos que resulta da inflação, mais uma recessão provocada pelo atraso com que os bancos centrais chegam a este combate para resolver um problema que eles em grande parte provocaram.

Esta mania de despejar dinheiro sobre os problemas deu para o torto em 2009 e tem tudo para dar asneira outra vez. Claro que é sempre mais difícil para países que nunca resolvem as dívidas. Em 2011, quando chamamos a Troika, a nossa dívida em valor absoluto rondava os 200 mil milhões de euros, agora anda pelos 280 mil milhões. A coisa parece menos grave quando comparamos em percentagem do PIB, mas são só aparências.