A Europa à procura de um antídoto para a pandemia económica

Boa tarde. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia estão reunidos para tentar chegar a acordo sobre a resposta à crise pandémica. É pouco provável que fique tudo resolvido hoje, mas há, pelo menos, sinais vindos da Alemanha que são positivos. Vamos aos números que marcam esta quinta-feira.

Os números mais recentes

Portugal registou mais 35 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo há já 820 vítimas mortais e mais de 22 mil casos de infeção. O número de recuperados também voltou a subir: são agora mais de 1200.

Espanha voltou a contabilizar uma nova subida no número de mortos e de infetados. Nas últimas 24 horas morreram mais 440 pessoas - 22.157 no total - e os contágios são já 213.024.

O Reino Unido contabiliza já 18.738 vítimas mortais da Covid-19 e mais de 138 mil infetados.

Na Alemanha há mais de cem mil pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. O número de vítimas mortais, por outro lado, superou a barreira dos cinco mil.

Os Estados Unidos continuam a somar vítimas mortais: mais 1738 nas últimas 24 horas, de um total de 46.583. O número de infetados é agora superior a 800 mil.

Entretanto, na China surgiu a suspeita de que o número de casos possa ser quatro vezes maior do que aquilo que revelam os dados oficiais.

O que se passa no terreno

A maioria das IPSS não tem condições para cuidar dos idosos infetados com o novo coronavírus. O alerta é do Presidente da União Distrital das IPSS de Lisboa.

Em tom mais dramático, a Organização Mundial de Saúde diz que se está a viver uma "tragédia humana inimaginável" em muitos lares e instituições na Europa.

A Direção-Geral da Saúde está a ponderar enviar mensagens para os telemóveis de quem possa ter estado em contacto com pessoas infetadas. A possibilidade foi avançada por António Costa, numa entrevista que deu a um podcast do próprio PS.

Entretanto, os médicos de saúde pública vieram defender que o estado de emergência deve continuar para lá de 2 de maio. Isto se o cenário epidemiológico for idêntico ao que é hoje.

Com o aproximar da época balnear surgem novos receios: a associação de nadadores-salvadores avisa que o risco, para estes profissionais, será permanente pela necessidade que têm de estar em contacto com as vítimas.

E de Nova Iorque chega mais um alerta de António Guterres: a pandemia está a reduzir os Direitos Humanos.

O que a política está a fazer...

Hoje é dia de Conselho Europeu e, antes mesmo de entrar para a reunião, Angela Merkel veio anunciar à Europa que a Alemanha está disponível para aumentar as contribuições para o orçamento europeu. Em nome do "espírito de solidariedade".

A esse propósito, os líderes europeus receberam hoje uma carta aberta de várias personalidades europeias a pedir, precisamente, solidariedade. Pode ser que o primeiro-ministro holandês enfie a carapuça.

O futuro fundo de recuperação, caso venha mesmo a ser aprovado pelos líderes europeus, pode render a Portugal qualquer coisa como 25 mil milhões de euros.

Por cá, o primeiro-ministro está confiante no crescimento do investimento estrangeiro. Na tal entrevista, ao podcast do Partido Socialista, António Costa garante que há várias manifestações de interesse a chegar lá de fora.

E à secretária de Marcelo Rebelo de Sousa devem chegar hoje 10 a 15 pedidos de indulto, dos 400 que o Ministério da Justiça recebeu.

E na guerra China vs. Estados Unidos, o regime de Pequim decidiu aumentar as contribuições para a Organização Mundial de Saúde e vai doar mais 28 milhões de euros. #dinheironãoéproblema.

... e como tudo isto mexe com a economia

Christine Lagarde veio avisar os líderes europeus que a pandemia do novo coronavírus pode fazer a economia na zona euro recuar 15%.

A CGTP diz que há vários abusos nos lay-off. Enquanto a UGT, por seu lado, alerta para as dificuldades que os bancos estão a levantar às empresas que estão em dificuldades.

Quanto gastou, até agora, cada país europeu com a pandemia da Covid-19? Temos a resposta para cada Estado-membro aqui, num levantamento que foi feito pela Lusa.

Nos Estados Unidos, a crise pandémica levou, só na semana passada, mais de 4,4 milhões de pessoas a pedir o subsídio de desemprego. Mas quando olhamos para as últimas cinco semanas o número torna-se ainda mais assustador: cerca de 26 milhões de americanos ficaram desempregados.

Houve países onde se esgotou o stock de papel higiénico. Israel esgotou o stock de ovos. Vai daí, o país montou uma ponte aérea com a Europa para vir buscar ovos. E essa ponte tem passado por Portugal.

Informações que lhe podem ser úteis

Se tinha uma viagem e ela foi cancelada ou reagendada fique a saber que pode exigir o reembolso ou um vale no valor que já pagou. O Governo publicou hoje um decreto-lei que pretende encontrar um equilíbrio entre a sustentabilidade dos operadores e os direitos dos consumidores.

O Governo já aprovou a redução do IVA nas máscaras e no gel desinfetante. Passa para 6%.

Sugerimos ainda que...

O enfermeiro português, a quem Boris Johnson agradeceu os cuidados que teve, durante o internamento, falou pela primeira vez. Ficou "comovido" e explicou como foram aqueles dias com "o Boris".

Ouça a opinião de Adolfo Mesquita Nunes, que hoje fala da "vigilância do estado de emergência".

"A liberdade é uma moça" e Carlos Alberto Moniz é o convidado da Teresa Dias Mendes, em mais "Um dia de cada vez".

Os "Sinais" do Fernando Alves hoje trazem "Novelas exemplares, queixumes e latidos".

E não se esqueça que hoje é dia de "Sem moderação", com Daniel Oliveira, José Eduardo Martins, Francisco Mendes da Silva e Pedro Delgado Alves.

Até amanhã.