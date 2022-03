A Justiça tarda e falha

Em dezembro de 2014, Armindo Alves deixou a cadeia depois de 914 dias em que esteve injustamente preso, condenado pelo homicídio de uma tia. O caso teve contornos inéditos e complexos juridicamente, tendo sido a confissão do crime pelo (verdadeiro) homicida que desencadeou a repetição do julgamento e a libertação de Armindo Alves.

Esses 914 dias de cadeia estiveram na origem de um pedido de indemnização ao Estado português, o primeiro nestas circunstâncias a ser decidido a favor de um recluso. Apesar de a indemnização de 62 mil euros já ter sido confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça há mais de meio ano, o Estado não pagou voluntariamente, tendo agora sido iniciada uma penhora, através do saldo bancário da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

O caso é a todos os títulos invulgar, mas acaba por concentrar em si muitos dos problemas da Justiça portuguesa. Da morosidade à incapacidade em fazer cumprir as decisões judiciais, este é um exemplo crítico do impacto dos erros cometidos, desde a fase de investigação e julgamento até à assunção de responsabilidades.

Ouça a opinião de Inês Cardoso 00:00 00:00

O país aguarda com expectativa as decisões de António Costa na formação do novo Governo, e temas como o conflito na Ucrânia e a crise económica, que ameaça causar ondas de choque muito além do setor energético, obrigam a focar o olhar em pastas como a Defesa ou a Economia. O contexto internacional mudou (e muito) o cenário para a maioria estável que agora se inicia, mas nem as circunstâncias excecionais devem fazer esquecer os males crónicos do país, que sucessivas mudanças de ciclo não têm conseguido resolver.

A crise na Justiça é inegavelmente um deles. Quase pode dizer-se que a crise é o estado permanente do sistema, ainda que os ângulos de ataque variem. Ora é colocada a tónica em eventuais reformas legislativas, ora se acentua a falta de recursos humanos e materiais. Certo é que no final da linha, sejam quais forem os diagnósticos quanto às causas, o que temos é uma morosidade aflitiva, que nenhuma reforma ou pacto para a Justiça têm conseguido combater.

É natural que as preocupações dos dias nos levem a questionar de imediato os desafios dos próximos titulares das Finanças ou dos Negócios Estrangeiros. Mas não serão menores os desafios do sucessor de Francisca Van Dunem. Até porque os males da Justiça afetam transversalmente todas as áreas da nossa vida em sociedade. Da captação de investimento aos conflitos laborais, da criminalidade às questões de família e menores, tudo é tocado pela espada nem sempre corajosa da Justiça. Que tarda demasiado. Mesmo quando não falha.