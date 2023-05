A primeira mulher árabe no Espaço

Chama-se Rayyanah Barnawi, é saudita e integra uma missão privada da Ax-2 para a Estação Espacial Internacional. Descolaram ontem e já lá chegaram certamente. Barnawi não é a única mulher a bordo, já que a americana Peggy Whitson, é a Comandante desta missão. Este detalhe de não ser a única mulher a bordo, descansa os mais conservadores, em mais esta acção de promoção do Reino Saudita, no sentido de demonstrar que a Arábia Saudita é do século XXI, sob a liderança do Príncipe Herdeiro Mohamed Bin Salman (MBS). Este é o lado essencial da participação de uma saudita em vez de um saudita nesta missão, da mesma forma que a contratação de Ronaldo ou das permanentes especulações sobre a ida de Leonel Messi para uma equipa de futebol saudita. Chamar ao reino aqueles que, apenas e só pelos seus hábitos quotidianos de ocidentais, os normalizem no seio de uma sociedade historicamente conservadora, na qual as diferenças entre Estado e Religião não existem. Lado-a-lado, Estado e Religião (o Palácio saudita é o Guardião dos Lugares Santos, Meca e Medina), têm marcado o ritmo político, económico, social e cultural de toda a Península Arábica e não só!

A "Saudi Vision 2030" pretende reduzir a dependência saudita do petróleo e apresentou uma série de projectos para materializar essa vontade, da qual a "Neom City" será o seu "ex-libris". Trata-se da construção de uma cidade franca do tamanho da Bélgica, totalmente vocacionada para a tecnologia, desde o lavatório da cozinha até ao hospital. A dimensão da empreitada e os custos, a partir de fora já lhe vaticinaram a não exequibilidade desta megalomania. Avance ou não, a verdade é que o caminho traçado pelo Príncipe Herdeiro para as reformas sociais não tem parado. A mulher saudita já pode conduzir, ir à bola e a concertos. Isto pode parecer estupido para qualquer um de nós, passar o assunto de um foguetão e de uma cidade imaginária para uma Carta de Condução, mas torna-se lógico quando é introduzida a questão demográfica do Reino na equação. Há muito mais mulheres que homens e todas elas têm ou terão formação superior. Logo, seria desperdício de tudo formar cidadãs para depois as limitar a uma cozinha ou a um hospital pediátrico. Por isso mesmo a mulher saudita foi autorizada a conduzir e também a fazê-lo sozinha. Necessitar de um tutor para a acompanhar, seria tornar o marido ou o pai improdutivo. O dilema é este, tanto que o que vi da apresentação da Neom City, os apartamentos estão equipados com laboratórios ou "espaços com espaço", para se adaptar profissionalmente à actividade do proprietário. Na mesma apresentação, aparece em holograma uma cientista a trabalhar em casa, a enviar e a receber dados via internet. Ou seja, está tudo pensado, mas até ao início desta construção a programada "Revolução Social" continua e a Astronauta Rayyanah Barnawi, tal qual Cristiano Ronaldo, fazem parte da mesma.

Detalhe importante a acrescentar, é o facto de Fevereiro de 2021 ter marcado a chegada a Marte de três sondas com três nacionalidades diferentes. Esta corrida foi ganha pelos Emirados Árabes Unidos (EAU), que a 09 desse mês amartou no Planeta Vermelho, celebrando assim 49 anos, como se fossem 50, da adesão do sétimo Emirado à Federação, Ras al-Khaimah, formando assim os EAU que conhecemos hoje. O segundo e o terceiro classificados nesta corrida foram a China e os Estados Unidos da América, a prova de que o Mundo é tripolar, no sentido em que é aqui que se identifica onde está o dinheiro e quem paga manda!

A Acontecer / A Acompanhar

- 25 de Maio, 18h, Instituto de Estudos Medievais - Univ. Nova de Lisboa, Palestra "Ibn Khamis de Évora e o seu Tratado Místico (Seculos XI-XII)", pelo Professor Doutor António Reis, online. Inscrição no site IEM-Univ. Nova Lx;

- Entre 12 de Abril e 17 de Junho, em Marraquexe, Exposição "DISPOSITIONS & NOTHINGNESS", de Mariana Viana e Kátia Sá, na Galeria da Fundação Dar Bellarj;

- Todos os domingos, na Telefonia da Amadora, entre as 21h e as 22h, Programa "Um certo Oriente", apresentado pelo Arabista António José, um espaço onde se misturam ritmos, sons e palavras, através das suas mais variadas expressões, pelos roteiros do Médio Oriente e Ásia.

