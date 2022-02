A total falta de respeito por quem vota

A decisão do Tribunal Constitucional de mandar repetir as eleições no círculo da Europa era a única possível para assegurar a integridade e legitimidade do próprio ato eleitoral. Vale a pena começar por recordar o que está em causa. Foram anulados cerca de 157 mil votos, o equivalente a 83% do total, sem que seja possível apurar quantos destes eram válidos. Na sequência de um acordo depois rompido entre partidos, foram inicialmente aceites votos sem a necessária cópia do documento de identificação e, apesar de posteriormente ser decidida a sua invalidação, procedimentos díspares das mesas tinham entretanto levado a misturar boletins, o que obrigou à anulação de um número absurdo de votos.

Uma comparação muito simples ajuda a perceber a dimensão da trapalhada. Votaram neste círculo 195 mil pessoas, tantas como os 194 mil votantes no Algarve, que elegeram nove deputados. Ninguém consideraria admissível manter os resultados pelo distrito de Faro se 80% dos boletins fossem declarados nulos. Não importa se a confusão eleitoral não alterou os resultados e a distribuição de mandatos. Importa o respeito por quem votou e a dignidade do processo eleitoral.

Ninguém sai bem deste filme e seria essencial apurar até ao limite responsabilidades, que são muitas. A começar pelo arranjinho e posterior desentendimento entre PS e PSD, passando pelos procedimentos nas mesas em que se acabou a misturar votos válidos e nulos. Há ainda a total ineficácia da máquina eleitoral em assegurar o respeito pela legalidade, e a incapacidade da Assembleia da República em, no devido tempo, legislar para resolver um problema que era conhecido, uma vez que já tinham existido dificuldades e votos anulados nas eleições de 2019.

Em consequência, a tomada de posse da Assembleia da República e do Governo resvalam para março, com as implicações daí decorrentes para a aprovação do Orçamento do Estado. Continuamos com um Governo limitado nas suas competências, em espera. Mas essas consequências são menores quando comparadas com o dano de desconsiderar 150 mil votos e com a descredibilização do próprio processo.

Embora ainda subsistam dúvidas sobre os procedimentos para agilizar a repetição no dia 27, tudo indica que a votação será agora apenas presencial. A confirmar-se, haverá uma inevitável redução no número de votantes. E serão ainda mais imprevisíveis os efeitos a médio e longo prazo. Este é o mais grave, mas houve outros incidentes em eleições anteriores, sendo compreensível a desmobilização de quem se empenha cívica e politicamente, mesmo estando longe do país e sendo muitas vezes tratado como português de segunda.

Este incidente inédito conduz, por outro lado, ao descrédito dos partidos que assobiaram para o lado, dos deputados, do Ministério da Administração Interna, da Comissão Nacional de Eleições e de todos os que deveriam estar empenhados em processos de votação seguros e ágeis. É urgente a revisão da lei eleitoral de modo a dar garantias de participação e de valorização das comunidades. E é urgente que os titulares de cargos públicos respeitem quem vota e se deem ao respeito.