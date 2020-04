Afinal já é para usar máscara

Boa tarde. Agora sim, já é para usar máscaras. A Direção-Geral da Saúde mudou as recomendações e aconselha agora todos os portugueses a usarem esta proteção, sobretudo em espaços fechados ou com muitas pessoas. Mas antes, vamos aos números que marcam esta segunda-feira.

Os números mais recentes

São já 535 as mortes confirmadas em Portugal devido à Covid-19, mais 31 só nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade é agora de 3,2%. O número de infetados também subiu para 16.934.

Espanha registou uma diminuição no número de vítimas mortais: nas últimas 24 horas, perderam a vida 517 pessoas, elevando os óbitos para 17.489, segundo as autoridades sanitárias.

Itália, pelo contrário, viu os números voltarem a subir e já ultrapassou os 20 mil mortos. De ontem para hoje foram registadas mais 566 vítimas mortais.

No Reino Unido, as vítimas mortais são já mais de 11.300. O número total de casos de contágio é agora de 88.621, mais 4.342 do que no dia anterior.

O primeiro-ministro Boris Johnson, que já teve alta entretanto, veio agradecer publicamente a um enfermeiro português que se chama Luís. Se não viu, tem aqui o vídeo.

Boas notícias na Alemanha: o número de pessoas que conseguiram recuperar da doença supera já os novos casos diagnosticados de Covid-19. Ainda assim, já morreram 2.799.

Nos Estados Unidos, a pandemia continua a alastrar-se de forma particularmente grave: entre domingo e segunda foram registados mais 1.514 mortos. No total, neste país, já morreram mais de 22 mil pessoas.

O que se passa no terreno

Os números oficiais apontam para menos de 17 mil infetados, mas há quem estime que, em Portugal, esse número possa andar já nos 100 mil infetados. Os dados surgem num trabalho feito por investigadores de uma Universidade de Londres que o Nuno Guedes esteve a ler.

Chegou de Pequim e vai direitinho para a Reserva Estratégica de Medicamentos. O exército português está a encarregar-se de transportar 15 toneladas de material médico e de proteção que vai ser essencial no combate à pandemia no nosso país.

Esta manhã foram libertados mais 100 reclusos, no âmbito das medidas decididas pelo Governo para aliviar a pressão nas cadeias.

E como há pessoas para tudo, a GNR identificou este fim de semana, em Barcelos, um homem e uma mulher que acharam boa ideia andar na rua com uma cruz a incentivar quem passava a beijá-la. Arriscam-se a responder por crimes de desobediência e de propagação de doença.

O que a política está a fazer...

O Governo promete mais meios à Autoridade para as Condições de Trabalho, para que seja possível identificar despedimentos ilegais. Da mesma forma, o IEFP vai poder acompanhar mais de perto os trabalhadores que tenham sido despedidos.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou hoje, na TSF, que os estudantes do escalão B vão passar a ter direito a refeições diárias nas escolas, até agora apenas disponíveis para alunos de famílias com menores rendimentos. Foi no Fórum TSF, onde o ministro explicou também como vão ser feitos os exames este ano e como vai funcionar a telescola.

O Bloco de Esquerda defende um programa extraordinário de recuperação económica e social para Ovar.

...e como tudo isto mexe com a economia

As empresas que recorreram às linhas de crédito lançadas pelo Governo já não têm de apresentar garantias pessoais. A notícia, avançada hoje pela TSF, dá ainda conta de uma duplicação do crédito disponível neste momento, que já ultrapassa os seis mil milhões de euros.

Que a pandemia tinha provocado uma corrida aos supermercados, já todos sabíamos. O que talvez não imaginássemos era que a procura chegou a aumentar 300%.

Entretanto, à caixa de correio do Presidente da República e do primeiro-ministro chegou uma carta com mais 160 assinaturas, de várias personalidades da sociedade portuguesa, a pedir que a economia comece a ser reaberta de forma controlada.

Se começar a ouvir muito barulho depois das 19H, não estranhe: nas redes sociais está a nascer um movimento - "Todos à janela" - que quer protestar contra os despedimentos, os lay-off e a falta de apoios às famílias. O desafio é simples: vir à janela bater em tachos e panelas.

Informações que lhe podem ser úteis

Use máscara. Mas saiba quando, como e onde. A Direção-Geral da Saúde alterou as recomendações sobre o uso de máscaras e quer agora generalizá-lo. A Carolina Rico explica-lhe tudo aqui.

Se quiser aprender a fazer uma máscara caseira, também lhe explicamos tudo aqui.

Para os lares, há também novas recomendações: comer frente a frente é fortemente desaconselhado.

E se, no meio disto tudo, já está baralhado com o que pode e o que não pode fazer, este site pode ser-lhe útil: posso.pt.

