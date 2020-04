Deslocações durante a Páscoa proibidas. As novas medidas do estado de emergência

Boa tarde. O Parlamento aprovou hoje o prolongamento do estado de emergência por mais 15 dias e o Governo já definiu as novas medidas que vão ser tomadas. Marcelo Rebelo de Sousa fala ao país às 20H. Vamos aos números que marcam esta quinta-feira.

Os números mais recentes

Mais mortos. Mais infetados. Mais recuperados. O número de vítimas mortais pela Covid-19 voltou a subir nas últimas 24 horas. Há agora 209 mortos, mais 22 em relação a quarta-feira. Registaram-se ainda 784 novos casos de contágio, elevando o número total de infetados para 9.034 pessoas. A boa notícia é que, depois de vários dias sem novos casos de recuperação, Portugal regista agora 68 casos de doentes que conseguiram vencer o novo coronavírus.

Mas há outros números que merecem nossa preocupação. O número de infetados entre os profissionais de saúde voltou a subir e já há mais de mil diagnosticados com a Covid-19.

Aqui ao lado, em Espanha, ultrapassou-se a barreira dos 10 mil mortos, Itália contabiliza quase 14 mil, na Alemanha já perderam a vida 872 pessoas e nos Estados Unidos o número de vítimas mortais é de 4.475.

Ah, e podia ser para rir, se o assunto não fosse tão sério, mas o querido líder da Coreia do Norte diz que no país não há um único infetado.

O que se passa no terreno

Estar infetado, fechado em casa e precisar de uma baixa médica pode ser um verdadeiro pesadelo. Que o diga Diogo Marques, um jovem programador informático que andou uma semana pendurado ao telefone, para pedir um simples papel. A Carolina Rico conta-lhe esta história rocambolesca.

Diogo é um dos 700 mil portugueses que não tem médico de família. Um problema que o secretário de Estado da Saúde garante que não se colocará durante esta pandemia. Todos os portugueses vão ter médico de família. Palavra e governante que prometeu ainda duplicar os ventiladores que existem em Portugal.

Entretanto, o Governo Regional dos Açores decidiu endurecer as medidas de contenção e mandou criar cordões sanitários em todos os concelhos de São Miguel.

O que a política está a fazer...

Feito o decreto presidencial, e sem qualquer resistência por parte do Governo, o Parlamento aprovou hoje - só o Iniciativa Liberal e o Chega votaram contra - o prolongamento do estado de emergência por mais duas semanas, até 17 de abril.

O primeiro-ministro condenou os abusos de algumas entidades patronais nesta altura crítica da vida do país e Rui Rio avisou os bancos que não é admissível quererem ganhar dinheiro com a crise.

O Governo reuniu, de seguida, o Conselho de Ministros, para aprovar as novas medidas. E uma delas passa por proibir as deslocações, durante o período da Páscoa (entre 9 e 13 de abril), para fora do concelho de residência. Também durante a Páscoa, vão encerrar todos os aeroportos nacionais. E ajuntamentos de mais de cinco pessoas vão passar a ser proibidos.

O sindicato dos magistrados do Ministério Público alerta para o risco de oportunismo político do Governo, caso a libertação de presos não tenha tanto a ver com o combate à pandemia e mais com a sobrelotação das cadeias.

...e como tudo isto mexe com a economia

Mexe --e de que maneira. Em março, uma em cada dez empresas não conseguiu pagar salários ou os impostos; e um outro estudo revela que apenas 8% das empresas portuguesas não foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Uma das empresas afetadas - a Groundforce - anunciou hoje que ia colocar em lay-off perto de 2500 trabalhadores.

A TAP, que já tinha anunciado o mesmo esta semana, vê agora os sindicatos pedirem ao Governo que nacionalize a companhia aérea. Uma ideia que, curiosamente, Humberto Pedrosa, acionista da empresa, não enjeita. A entrevista exclusiva foi feita pelo Hugo Neutel.

O setor da hotelaria está a bater no fundo, alerta a Associação de Hotelaria Restauração e Similares de Portugal. E enquanto o resto da economia para lá caminha, a União Europeia continua a ser a União Europeia. Desta vez foi comissário europeu do Mercado Interno, o francês Thierry Breton, que veio excluir a mutualização da dívida, os famosos coronabonds. Diz ele que "não encaixam" no perfil desta crise.

Nos Estados Unidos, os pedidos de subsídio de desemprego atingiram um novo recorde: 6,65 milhões de americanos estão sem trabalho.

A crise também se sente no futebol: o Atlético de Madrid, onde joga o português João Félix, cortou 70% do ordenado dos jogadores.

Informações que lhe podem ser úteis

São investigações preliminares, mas são também sinais - ainda ténues - de esperança. A vacina da BCG tem potencial de tratamento no novo coronavírus. O Ricardo Alexandre esteve a ler os estudos, falou com especialistas e conta-lhe tudo.

Em dias de isolamento, as plataformas tecnológicas que permitem fazer telechamadas são particularmente úteis. Mas cuidado: a DECO avisa que a aplicação Houseparty tem mesmo riscos de segurança para os utilizadores.

Sugerimos ainda que...

Antes de irmos às sugestões da programação da TSF, recomendo-lhe cinco histórias: uma entrevista do Bruno Sousa Ribeiro ao Miguel Oliveira, que agora não pode acelerar nas pistas, mas ainda conta competir este ano.

O Tiago Santos explica-lhe como estão os treinadores da primeira liga de futebol, em Portugal, a dar treinos à distância, para os jogadores continuarem em forma.

A Catarina Vasconcelos conta-lhe histórias de mulheres que vivem uma gravidez em tempos de pandemia e como é ver nascer um filho neste contexto.

Se não ouviu o pensamento do ex-presidente Ramalho Eanes sobre a postura que os mais velhos devem ter perante esta pandemia, está tudo aqui.

E, na China, há uma cidade onde foi proibida a criação e consumo de animais selvagens porque se acredita que terá sido essa a origem da Covid-19.

Também já sabe que todos os dias "entramos" em casa de alguém para uma conversa sobre esta estranha forma de vida que estamos todos a ter. "Um dia de cada vez", com Teresa Dias Mendes.

O Fernando Alves esteve na fila da fruta e trouxe "Sinais" de dias difíceis para todos.

E em tsf.pt, há sempre uma sugestão de leitura, porque "Com os livros estamos mais próximos".

Toda a informação é atualizada ao minuto na TSF e em tsf.pt.

Até amanhã, à mesma hora.