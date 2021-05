Alguém sabe o preço de eles não terem ficado em casa?

Completaram-se já duas semanas sobre os incidentes em torno da comemoração do título conquistado pelo Sporting, com ajuntamentos junto ao estádio e nas imediações do Marquês de Pombal. Depois de tanta previsão alarmada de especialistas antecipando os efeitos da concentração de pessoas, muitas delas sem máscara, na evolução do número de casos de Covid na região de Lisboa, é altura de exigirmos informação aprofundada sobre o que efetivamente se passou.

O primeiro-ministro comentou ontem a situação epidemiológica no concelho de Lisboa e desvalorizou quer as movimentações decorrentes do regresso do turismo, quer os festejos dos sportinguistas: "Não parece haver grande evidência". A mesma linha explicativa foi seguida, horas depois, pelo secretário de Estado adjunto e da Saúde, tendo ambos acentuado que as principais causas parecem ser "celebrações familiares" e "movimentos pendulares".

Esta aparente desvalorização levanta duas questões que os portugueses merecem ver esclarecidas. Desde logo, é essencial clarificar se não foi estabelecida relação de causa-efeito porque efetivamente os ajuntamentos não tiveram impacto na transmissão, ou porque não houve capacidade para estabelecer essa causalidade. Ou seja, importa perceber se falhou algum procedimento nos inquéritos epidemiológicos e na identificação das cadeias de transmissão, para podermos confiar que são realmente apenas cerca de 20 os infetados até agora identificados como tendo estado nos festejos.

Esta análise tem de ser suportada em factos, num retrato aprofundado do que se passa em Lisboa e concelhos limítrofes. Sem factos, há o risco de uma perceção errada do que sucedeu e de quais os efetivos riscos associados à concentração de multidões. E uma perceção errada pode levar a baixar a guarda numa altura crucial para manter a pandemia controlada, quando temos números a evoluir desfavoravelmente em várias regiões e um aumento crescente da mobilidade, nomeadamente por via do turismo.

Um segundo aspeto a analisar depende das respostas e factos anteriormente referidos. Se conseguirmos concluir que não existe uma relação relevante entre os festejos e o aumento das infeções, é preciso discuti-lo abertamente. Porque todos vimos as imagens de milhares de pessoas acumuladas e assistimos aos debates públicos daqueles dias. Se falhámos nas previsões, temos de o assumir sem preconceitos.

Tem de haver capacidade científica para avaliar os incidentes do ponto de vista sanitário (independentemente do apuramento de responsabilidades da Polícia, do clube e das autoridades locais, que deve decorrer em paralelo). Tem de haver capacidade científica para percebermos se efetivamente as principais causas de propagação são de proximidade, nomeadamente eventos familiares, como ontem justificou o Governo.

Caso contrário, é legítimo questionar se não estaremos a ter uma malha demasiado apertada para eventos ao ar livre. Incluindo, justamente, nos estádios de futebol.