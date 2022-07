Alunos desiguais, rankings sem mérito

Temos por um lado a Carolina. Ela tem computador em casa, os pais têm um curso superior, ela deita-se e levanta-se às mesmas horas, e a seguir à higiene pessoal de manhã tem em casa o pequeno-almoço pronto. Vive num ambiente onde pode estudar - e é incentivada a fazê-lo. Vai de carro para a escola e lá tem todas as condições para uma boa aprendizagem, a começar por professores a todas as disciplinas e professores com tempo para ensinar.



Temos por outro a Maria que não tem computador nem internet em casa, que os pais têm o ordenado mínimo e a mãe se levanta às 4h da manhã, sendo que às 5h da manhã tem de estar a fazer limpezas em gabinetes de escritórios em Lisboa. A Maria levanta-se sozinha, não tem quem a acorde, quem lhe prepare o pequeno-almoço, quem a leve à escola.

Na sua turma faltam professores a várias disciplinas e os professores que tem, pouco tempo têm para ela nas aulas ou para dúvidas fora das aulas pois têm muito trabalho disciplinar e burocrático a realizar, ficando assim sem tempo para a pedagogia.

Não é preciso pensar muito para perceber que aos rankings faltam muitas variáveis para avaliar o mérito dos resultados dos exames nacionais.



Não é preciso pensar muito para perceber que mérito sem igualdade de oportunidades não é mérito nem é justiça. É outra coisa qualquer que não sei ainda o nome e que foi tão evidente a todos durante a pandemia em que o ensino se fez de casa.



Muitas escolas, já fazem milagres acontecer. É imoral pedir a estas e aos seus professores que façam mais, com cada vez menos. Ao Estado e à sociedade, ao público e ao privado, cabe trabalhar concertadamente para que a igualdade de oportunidades seja realidade e depois, com o esforço e o trabalho de cada um, o mérito aconteça.



Comparar o resultado dos exames da Carolina e da Maria é pouco representativo da realidade. É persistir numa visão que não faz um bom diagnóstico às causas dos maus resultados e, por isso, não traz soluções adequadas.



Só com igualdade de oportunidades o mérito pode ser medido.