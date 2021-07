As crianças do Porto que nunca tinham visto o mar

A primeira condenação no âmbito da Operação Marquês, tendo como alvo o ex-ministro e ex-gestor público Armando Vara, daria pano para mangas, dadas todas as considerações feitas no acórdão sobre a particular responsabilidade de quem desempenha funções públicas de relevo. A agitação no Benfica, com todas as suas incidências legais e a ligação ao setor bancário e empresarial, marcam a atualidade nacional há vários dias. Ou ainda o agravamento da pandemia, com tudo o que isso implica na incerteza e incapacidade de normalizarmos a nossa vida. Já para não esquecer, no plano internacional, Cuba ou o racismo na final do Euro 2020 e a sua enorme amplificação através das redes. No meio de tantos temas complexos, pode parecer uma minudência falar sobre crianças do Porto que nunca viram o mar. Mas são precisamente temas como este que nos mostram a crueza de vidas que entram pouco nas notícias.

A reportagem está no "Jornal de Notícias" de hoje e retrata as atividades do programa Desporto no Bairro, no Porto. Este ano o programa inclui aulas de surf, que despertaram curiosidade e entusiasmo de crianças e pais. O que ninguém imaginaria é que os monitores acabariam por descobrir que há, nos bairros do Porto, crianças que nunca viram o mar. "Já tivemos momentos emocionantes de meninos e meninas que chegam ao mar e ficam espantados pelo facto de a água ser salgada. Esse dia para eles foi uma descoberta", diz o instrutor Pedro Flores.

Não se diz, até por reserva da privacidade das crianças, de quantas crianças estamos a falar. Não interessa se são só duas ou três. Uma já seria demasiado. O Porto é uma cidade marítima, em que até a pé se vai à praia, mas não faltam autocarros para a Foz ou o metro direto à praia de Matosinhos. Se já impressiona que, em pleno século XXI, num país com as características de Portugal ainda haja pessoas de todas as idades que sonham ver o mar, por maioria de razão parece incompreensível que tal aconteça numa cidade como o Porto.

Somos feitos de um conjunto de muitas coisas que vão além do lugar em que nascemos ou da conta bancária dos pais. Interessa, mais do que tudo isso, os estímulos e experiências a que somos desafiados, a sorte de termos pessoas inspiradoras junto de nós, as portas que nos vão sendo abertas. E tudo o que aprendemos, pensamos e questionamos alicerça-se nas coisas pequenas do dia-a-dia, tanto ou mais do que na escola.

Não basta espantarmo-nos com histórias como esta e comentarmos com paternalismos ou uma emotividade vazia. O que é preciso é focar a ação e perceber como se orienta a atividade de municípios, instituições, escolas, projetos de desenvolvimento, para uma mudança estrutural. Uma mudança que não seja feita de instantes ou experiências pontuais, mas de sementes transformadoras.

Só quando rasgarmos horizontes com a vastidão do mar, infinitos seja qual for a condição económica da família em que cada um cresce, estaremos a combater desigualdades que vão fundo no que proporcionam em gestos concretos. No dia-a-dia. Todos os dias.