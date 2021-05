Avaliar a Função Pública

À medida que a crise sanitária tende a ficar estabilizada e a retoma da atividade se estende à generalidade dos setores, é natural que haja igualmente uma normalização das reivindicações sindicais e uma maior contestação social. Depois de um 2020 atípico, nos meses de janeiro a abril há já tantos pré-avisos de greve como em todo o ano passado. No próximo dia 20 está convocada uma paralisação na Função Pública, anunciada pela Frente Comum.

Há razões legítimas para o descontentamento. Desde logo, porque nos últimos anos tem havido uma compressão ou achatamento da tabela remuneratória, como reconhece a própria ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Uma vez que a atualização do salário mínimo não tem sido acompanhada de subidas nos restantes patamares, há um efeito de nivelamento pelos valores mais baixos da tabela, desvalorizando a progressão e reduzindo as diferenças de funcionários com mais experiência.

Por outro lado, tinha sido prometida a revisão do SIADAP (sistema de avaliação de desempenho) em março e dois meses depois a Frente Comum alega haver poucos avanços do lado do Governo. É outro dos motivos invocados para a greve, que a estrutura sindical diz ter sido devidamente ponderada.

Há o risco, ainda assim, de incompreensão quanto às motivações desta paralisação por parte de uma faixa significativa da sociedade. Vivemos um contexto de crise profunda, com o desemprego a subir e milhares de trabalhadores sujeitos a regimes de lay-off ou apoio à retoma progressiva. Os recursos do Estado não são ilimitados e este parece não ser o melhor timing para fazer exigências num dos raros setores que, apesar de tudo, ganhou poder de compra em 2020 (ainda que mínimo, houve um aumento salarial num ano que se saldou em inflação nula).

Não se trata de fazer simplificações abusivas, de criar clivagens entre "nós" e "eles", de alimentar preconceitos de que a Função Pública tem privilégios sobre os privados (e é um preconceito, por exemplo, a polémica sobre a residência universitária para filhos de funcionários públicos, já que esta é criada no âmbito dos Serviço Sociais da Administração Pública). Mas é inevitável que todas as reivindicações sejam lidas à luz do seu contexto concreto, olhando para as necessidades e prioridades globais, numa lógica de reforço da solidariedade social.

Há, na argumentação da Frente Comum, uma questão em particular que merece reflexão. Trata-se da exigência de eliminar quotas para notas máximas no SIADAP. Uma coisa é aperfeiçoar o mais possível o sistema e simplificar o modelo de progressão na carreira. Outra, criar a tentação de permitir que as notas máximas sejam distribuídas sem critério, o que levaria à distorção de qualquer sistema sério de avaliação.

Baixar a fasquia não é uma boa estratégia, porque um dos problemas da Função Pública é precisamente ter poucos mecanismos para distinguir o mérito. Protege muito a ineficiência e a improdutividade, mas valoriza pouco a excelência e a qualidade. Como o nome indica, os serviços públicos servem os cidadãos e gerem valores e interesses de todos. Precisamos de uma cultura de exigência que deve, cada vez mais, orientar todos os que desempenham funções públicas.