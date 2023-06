Beijing, Moscovo e o impacto da «traição» Wagner

Que certezas temos sobre o que se passou neste fim-de-semana na Rússia? Não muitas. Precisamos de tempo e de mais informação.

Uma das poucas certezas é o impacto externo das imagens de Sábado em parceiros da Rússia e no mundo em geral. Como caracterizá-lo? De forma negativa, sem dúvida.

De todas as parcerias de Moscovo, a mais importante é com Beijing. Nos últimos anos temos assistido a uma aproximação entre os líderes, ao reforço da parceria e dos sectores de cooperação. No entanto, se esta parceria já era desigual, então com a decisão russa do dia 24 de Fevereiro de 2022 ... mais ainda o é actualmente. A China é cada vez mais o parceiro forte desta relação bilateral.

Não deixa de ser curioso que o primeiro «Laboratório de Investigação sobre o Pensamento de Xi Jinping» fora de casa seja justamente em Moscovo, inserido na Academia de Ciências da Rússia. O que se pretende estudar? Ora bem de acordo com The Moscow Times: «irá focar-se no líder chinês e nas suas politicas económica, externa e doméstica, social, cultural e ambiental.» Estudar os «ensinamentos comunistas do Presidente chinês Xi Jinping» na Rússia? Eu quase que consigo ouvir, em versão fantasma é claro, os impropérios de Lenine ou de Estaline.

Voltando ao Grupo Wagner, a reacção chinesa é muito interessante. Desde logo, porque só foi feita no Domingo. Na página oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês e sob o título «Comentário sobre o incidente do Grupo Wagner» apenas estas duas frases: «Este é um assunto interno da Rússia. Como vizinho amigo da Rússia e parceiro estratégico abrangente da coordenação para a nova era, a China apoia a Rússia na manutenção da sua estabilidade nacional e em alcançar desenvolvimento e prosperidade.»

Num registo totalmente seco e por entre a retórica habitual encontramos uma palavra quase sagrada para Xi Jinping:

«estabilidade». Ora, é difícil de conjugar esta palavra com as imagens de Sábado. Imagino a perplexidade e o choque da elite do Partido Comunista da China a seguir o avanço do Grupo Wagner, ainda para mais um grupo fora do controlo do Estado, ou as intervenções de Prigozhin nas últimas semanas.

Vão ser, de facto, umas semanas e meses muito, muito interessantes.

Desejo a todos os ouvintes uma óptima semana.