Belém influencia, São Bento decide

Convergência, cooperação estratégica, solidariedade institucional. Sejam quais forem as expressões usadas, a relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa é dada a muitos recados políticos e voltou a merecer atenção na tomada de posse do presidente da República. A tão falada proximidade tem, contudo, nuances quase sempre lidas nas entrelinhas e conhece por estes dias o primeiro teste do segundo mandato. O Governo apresenta amanhã o tão esperado plano de desconfinamento e a grande dúvida é perceber se acata a pressão do chefe de Estado para manter o país fechado até à Páscoa, ou se arrisca sinais de alívio permitidos pela situação epidemiológica.

Nas últimas semanas, Marcelo desdobrou-se em declarações e recados, voltando ontem a pedir "sensatez" na hora de desconfinar. Segunda-feira, quando da habitual reunião de especialistas do Infarmed saíam diversas grelhas de orientação, todas a permitir abrir desde já infantários e atividades como a venda ao postigo, o presidente optou pelo silêncio. Os dias são de intensas reuniões, com as audiências aos partidos, visando a renovação do estado de emergência, e as apresentações do Governo aos parceiros sociais.

O presidente da República não só exerce a magistratura de influência, como tem nesta matéria poderes muito claros, definindo os limites traçados pelo estado de emergência. Mas é ao Governo que cabe decidir as medidas concretas, da abertura das escolas ao ritmo de reinício da atividade económica. São seus os poderes executivos - e seu, naturalmente, o principal preço político a pagar se falhar nas escolhas.

Se a missão imediata do Governo é inevitavelmente a gestão da pandemia, a longo prazo Marcelo traçou, na posse, um exigente caderno de encargos para a recuperação do país. Desde logo, a gestão eficaz e transparente das verbas da "bazuca" europeia. No plano político, o chefe de Estado quer uma "estabilidade sem pântano", sendo interessante perceber que mesmo quando apela à estabilidade é ele próprio a invocar, não raras vezes, uma degradação que quer afastar (veja-se o exemplo do "governo de salvação nacional", em que recorreu à expressão, ainda que para a negar).

O maior desafio de todos é, no entanto, a "reconstrução" do país, objetivo que já tinha sido deixado por Marcelo na noite eleitoral. Uma reconstrução que, alerta, é muito mais do que recuar ao que éramos em fevereiro de 2020. E que tem de conseguir atenuar as graves desigualdades acentuadas pela pandemia - sociais, económicas, territoriais. Com referências indiretas à fratura da extrema-direita, mas muito direto a falar da coesão social e de um território bem maior do que vê o centralismo de Lisboa, o chefe de Estado exige do Governo a reinvenção do país. Para essa missão, vai ser preciso muito mais do que convergência política. É urgente mobilizar um país que está ferido e muito cansado. E não se perspetivam lideranças políticas capazes de o fazer.