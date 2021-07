Bom vento não deu casamento!

O EURO2020 foi ganho por uma das melhores selecções do torneio mas, na minha perspectiva, não foi ganho pela melhor selecção! Acontece muitas vezes no futebol... muito mais do que em outras modalidades. No futebol é frequente não ganhar a melhor equipa.

Quem foi, então, na minha perspectiva, a melhor selecção deste Campeonato da Europa? A Espanha.

A equipa espanhola foi a que mais me empolgou, e quando defrontou a Itália, nas meias-finais, vulgarizou a selecção que viria a ganhar o Europeu. Percebeu-se bem nessa noite quem era mais forte. Mas a Itália teve sorte nesse jogo... e passou à final. A sorte, ao contrário do que muita gente diz e escreve, também conta. O futebol tem um lado aleatório. Aliás, como qualquer outro jogo.

Na final, em pleno Wembley, a Itália foi superior à Inglaterra. Esperava muito mais da selecção inglesa! Durante todo o jogo fiquei com esta ideia: é equipa a mais para treinador a menos! Na final, Roberto Mancini mostrou ser mais treinador que Gareth Southgate, e isso fez muita diferença.

Também não concordo com a escolha de Gianluigi Donnarumma para melhor jogador do EURO2020.

Na minha óptica, e também aqui, a distinção ia para um jogador dos nossos vizinhos espanhóis. Pedri foi, para mim, o melhor jogador do Europeu. Que craque! É impressionante ver o que joga este "miúdo" de 18 anos! ... e pensar que, quando Portugal organizou o EURO2004, Pedri tinha um ano e meio!!! Sou fã de Donnarruma, mas penso até que, se fosse para eleger um guarda-redes como melhor jogador da prova, então, a escolha deveria recair em Kasper Schmeichel, o guarda-redes da Dinamarca.

Outro aspecto, não consigo entender como é possível Harry Kane não estar no 11 ideal do Euro!

Mas voltando ao essencial, gostei da Itália, mas gostei mais da Espanha. Resumindo, penso que a Itália foi a segunda melhor selecção do Europeu!

Houve mais Tapas... mas ganharam as Pizzas!

É curioso... quando há pouco escrevia sobre o técnico inglês, considerando que é equipa a mais para treinador a menos, lembrei-me que fiquei com a mesma sensação vendo a Final da Copa América, jogada entre Brasil e Argentina. Tite foi o Southgate do Brasil! Perderam os dois em casa! Inglaterra e Brasil têm planteis para apresentar um futebol de muito maior qualidade. Não se pode dizer que Itália e Argentina tenham dado um banho de bola nas finais... mas podemos falar num balde de água fria que caiu em cima de ingleses e brasileiros. E não foi tanto por terem perdido! Foi por aquilo que não jogaram. Não há nada pior do que ter medo de ir a jogo. Senti muitas vezes isso, por exemplo, vendo jogar a selecção portuguesa! Gosto de ver uma equipa que, jogando com responsabilidade, desfruta do jogo. Não vi isso na Inglaterra... não vi isso no Brasil... não vi isso em Portugal... mas vi isso na Espanha.

Foram os melhores ventos do Europeu... mas a festa foi transalpina!

Vá lá!... ganhou a segunda melhor selecção! Podia ter sido pior.

Venha a nova época... Já falta pouco.

Números redondos, faltam 15 dias!