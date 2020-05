O presente dos nossos dias não estava no horizonte expetacional dos mais pessimistas, mas vivemo-lo com determinação, percebendo as mudanças que implicou no estilo de vida, na própria manutenção da Vida.

Passados mais de 2 meses desde que tomamos efetivamente consciência desta nova realidade, as alterações revestem-se da perenidade que se exige numa lógica de se pensar o futuro. No mesmo sentido, também emergiram oportunidades, derivadas de um desafio que não convocamos, mas ao qual não regateamos os nossos esforços.

A Educação, a Escola, o Ensino reinventaram-se!

O projeto não deverá esmorecer, antes porém, reforçado e apoiado pela tutela, deitando a mão à oportunidade de alavancar a Educação

Diariamente, todos fazem das tripas coração para que o comboio da Educação não pare nem afrouxe, ainda que tenha mudado de linha, na marcha assumida em direção ao seu destino, com centenas de milhares de passageiros envolvidos na viagem.

O projeto #EstudoEmCasa (nova "telescola"), que tenho reiteradamente elogiado, não deverá esmorecer, antes porém, reforçado e apoiado pela tutela, deitando a mão à oportunidade de alavancar a Educação, através dos media, para criar um Canal dedicado a esta área de importância fulcral.

Surpreendidos, ou talvez não, com o êxito que está a alcançar o #EstudoEmCasa (não só junto dos principais destinatários, mas também daqueles que querem atualizar os seus conhecimentos ou dos que pretendem iniciar aprendizagens), perspetivar um Canal Educação, abrangente, que abordasse conteúdos programáticos, e indo mesmo além destes, reuniria o interesse de uma ampla audiência, embora com interesses divergentes.

O sucesso estaria garantido, e a utilidade social e educacional asseguradas, com o merecido apoio do setor público e privado.

O desafio engloba, ainda, a imprensa escrita (cada vez mais digital), na missão de dedicar um espaço diário à Educação, dando enfoque às boas práticas que se implementam no dia a dia das escolas, e que, infelizmente, só há pouco tempo descobertas por alguns.

De fora não poderá ficar a rádio, meio de comunicação por excelência, seguindo o destacável exemplo da TSF, que apresenta com regular assiduidade conteúdos/rubricas educacionais, valorizando o papel da escola, espaço de valor intrínseco por onde passamos e do qual temos saudade.

A Educação é digna de atenção! Numa época difícil para todos, também para os órgãos de comunicação social, o apoio financeiro estatal e privado permitirá que o desafio lançado se estabeleça numa distinta simbiose em que todos saem ganhadores, erigindo o futuro da Nação cada vez mais alicerçado numa Educação Valente e Imortal.

*Professor; diretor; presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas