Esta cruz que agora temos de carregar até depois de celebramos a ressurreição de Cristo, e a que chamamos confinamento com escolas fechadas, resulta, antes de mais, do medo de que tudo volte a falhar, como falhou no Natal. Marcelo tinha dito há 15 dias que é "para evitar o risco de ser mais um desconfinamento entre duas vagas" e ontem sentenciou que aligeirar ou agravar as medidas de contenção deve basear-se na consciência de quem decide e não na opinião de cada instante, que "ora quer fechar por medo, ora quer abrir por cansaço", acrescentou o Presidente.

O que me parece é que os decisores políticos já decidem não decidir diferente do que existe porque estão cansados do medo de falhar. Acontece que deixar ficar tudo como está pode dar a sensação de que não existe esse risco, mas, na verdade, esse pode ser o maior falhanço. Não devemos duvidar das mais nobres intenções de quem quer as crianças e os jovens fora da escola mais um mês, para lá de todo o tempo que passou, mas podemos discordar dessa decisão e insistir à exaustão para o erro que vemos cometer.

Há ainda uma incoerência presidencial que importa ver esclarecida. Marcelo traça linhas verdes com os números máximos que podem existir para iniciarmos um desconfinamento (dois mil novos casos diários, mil e quinhentos internamentos e 200 nos cuidados intensivos) mas depois aponta-nos datas. Ou bem que decidimos com base na ciência, ouvindo os especialistas e atendendo aos números, ou bem que apontamos uma data milagrosa em que vamos renascer para o novo normal.

Ficar bem na fotografia não pode ser apenas recuperar a imagem do país no que toca à gestão da pandemia. Como li esta semana no Expresso, uma notícia dando conta dessa prioridade assumida nos palácios, em plena presidência portuguesa da União Europeia e com três cimeiras importantes na agenda já para finais de maio e princípios de junho. O país sonha com números fantásticos para receber chefes de Estado e de governo, incluindo Joe Biden, mas também, já agora, para que as crianças e os jovens possam regressar à escola.