Cáritas na Ucrânia. Proteger e salvar vidas

É incontornável o tema Catástrofe humanitária a leste... Desde as cinco da manhã de dia 24 de fevereiro que a Europa está diferente. O mundo está diferente. A escalada da tensão exige uma reação imediata. A Cáritas enquanto rede mundial está unida, atenta e a agir sobre a situação. A Cáritas Portuguesa contribuiu de imediato com um valor de 20 mil euros para garantir que o atual trabalho de crise das organizações da Caritas na Ucrânia não pare. As necessidades mais urgentes são as mais básicas... alimentos, produtos de higiene e ajuda material adicional, mas terão de chegar aos deslocados e é isso que a Rede Cáritas pretende apoiar.

Este foi o culminar de uma tensão vivida durante os últimos oito anos. É preciso sublinhar bem isto, porque o conflito militar não começou ontem, nem há um mês. Há oito anos que as organizações humanitárias como a Cáritas trabalham no apoio a uma população fragilizada e que sentiu durante todo este tempo o sabor do medo.

A Cáritas está profundamente preocupada com o impacto desta intervenção na população local, que vem sentindo os efeitos de uma crise que já fez mais 14.000 vítimas mortais e desalojou 1,5 milhão de pessoas.

As tensões recentes trouxeram novos temores e o que ninguém queria acreditar tornou-se uma realidade. Parece inamissível, mas em pleno século XXI, no centro da Europa, há famílias a viver em terror. Estamos a falar, de facto, de uma catástrofe humanitária.

A Cáritas Portuguesa, através do seu Fundo de Emergências Internacionais, dará o apoio possível diretamente para a Cáritas da Ucrânia, para garantir que as pessoas sejam cuidadas e protegidas. Foi uma primeira iniciativa, de emergência, mas estamos atentos às necessidades. Sabemos que teremos também de apoiar no sentido do movimento dos que se deslocarem, e esse movimento já não se limita ao país de origem. Este gesto foi um sinal solidariedade para com esta população e garantir que a Cáritas da Ucrânia tem condições de continuar o seu trabalho junto das pessoas afetadas através da distribuição de alimentos, água potável, abrigo seguro e kits de higiene.

Já desde o final do verão de 2021, particularmente no leste da Ucrânia, que a Cáritas deste país antecipou a resposta humanitária para uma possível escalada do conflito. Foram criadas equipas de profissionais e voluntários para aumentar a sua capacidade de responder às necessidades das comunidades locais e fortalecer a sua rede. Foram também instalados centros de acolhimento temporário para garantir assistência aos deslocados internos, cujo número se prevê que possa aumentar consideravelmente com o início desta intervenção militar.

Para a Cáritas é indispensável garantir que todas as pessoas tenham acesso à assistência humanitária, particularmente os mais vulneráveis e que a liberdade de movimentos seja garantida para aqueles que procuram fugir do conflito. Todos nós somos desafiados a agir. O que está a acontecer na Ucrânia coloca em risco a estabilidade e a paz internacionais e, por isso, todos somos mobilizados para fazer tudo o que possa estar ao nosso alcance para minimizar o sofrimento destas pessoas e para garantir que haja respeito pelo direito internacional.

Não poderia terminar sem uma palavras de esperança para todas as famílias que estão a viver em Portugal e a acompanhar à distância o sofrimento dos seus familiares. São muitos os que estão de coração nas mãos e a traçar planos para ajudar da forma que conseguirem. Estamos Juntos.

Continuaremos a fazer o nosso trabalho para que possamos fazer a diferença e deixar que o Amor e a esperança atuem sobre todos este sofrimento.