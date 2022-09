"Carnificina climática", Paquistão e o mundo

Nesta segunda-feira, dia 12 de Setembro, enquanto o mundo assiste ao luto britânico pela Rainha Isabel II e, ao mesmo tempo, a Ucrânia está numa contraofensiva relevante para o curso da Guerra começada pela invasão da Rússia há 201 dias ... quero trazer um tema, um desafio português, europeu e mundial: as alterações climáticas.

Há umas semanas no Financial Times, o jornalista Simon Kuper escrevia como o aquecimento global vai alterar Espanha do ponto de vista demográfico, económico e político de um Sul, de um interior, cada vez mais quente. Fez-me pensar em Portugal pelas razões óbvias.

Se para nós um dos grandes problemas é, sem dúvida, a água (ou melhor a sua falta), noutras paragens do mundo é o oposto.

E, entre muitos exemplos, gostava de chamar a vossa atenção para o que está a ocorrer no Paquistão há semanas. Segundo as Nações Unidas: "Dezenas de milhões de pessoas ficaram sem casa, um terço do país está debaixo de água e as colheitas e o gado foram aniquilados."

António Guterres no terreno não teve dúvidas: "Já vi muitos desastres humanitários no mundo, mas nunca tinha visto uma carnificina climática a esta escala. Simplesmente não tenho palavras para descrever o que vi hoje: uma área inundada que é três vezes a área total do meu país Portugal."

Na verdade, nem conseguimos imaginar a escala deste desastre, que acontece num país com imensos problemas estruturais, que tem relações com os seus vizinhos muito complexas (e não estou apenas a pensar na Índia) e, em paralelo, um estado com armas nucleares.

Mais ainda, não podemos esquecer que o Paquistão é o quinto estado mais populoso do mundo com cerca de 243 milhões de habitantes (segundo o World Factbook).

Como disse António Guterres: "Hoje é o Paquistão. Amanhã pode ser o seu país, o país onde vive."

A sua expressão "carnificina climática" é forte, mas sinceramente temo que seja bastante realista.