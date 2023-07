"Casa" de Warsan Shire e o drama de estar refugiado

"Ninguém abandona a sua casa a não ser que

A sua casa seja a boca de um tubarão

Tu só corres para a fronteira

Quando vês a cidade inteira correr também

Os teus vizinhos a correr mais rápido do que tu

A respiração ensanguentada nas gargantas

O rapaz com quem ias à escola

Que [...] Carrega uma arma maior do que o seu corpo

Só deixas a tua casa

Quando a tua casa não te deixa ficar

Tens de entender

Que ninguém põe os seus filhos num barco

A menos que a água seja mais segura do que a terra."

É desta forma tão crua e direta que Warsan Shire, no seu poema "Casa", nos mostra que refugiados são pessoas como nós, mas que não tiveram escolha e por isso largaram tudo em busca de sobrevivência.

Nenhum pai, nenhuma mãe, mete o seu filho num barco para que ele perca a vida. Nenhum pai, nenhuma mãe arrisca tanto se não em desespero.

E mesmo assim, o Mediterrâneo, nos últimos anos, tem sido um cemitério.

As mortes de pessoas a tentar atravessar o Mediterrâneo são uma tristeza que nos ensombra. Saber que estas mortes são evitáveis é uma raiva que nos cansa.

Para as evitar, bastaria que muitos agentes da Frontex percebessem que o seu papel é proteger as pessoas e não persegui-las e torturá-las.

Bastaria as lideranças políticas europeias deixarem de pagar e ordenar pullbacks e pushbacks que puxam e empurram pessoas para o meio do mar sem sequer poderem ter a palavra de apresentar as suas razões, de pedir asilo ou proteção.

Bastaria que essas mesmas lideranças políticas criassem rotas legais e seguras para que estas pessoas se tiverem de fugir, não o façam em embarcações a transbordar de gente ou sem combustível ou sem ar na fragilidade dos barcos de borracha.

Bastaria criarem condições de acolhimento e procedimentos de análise de pedidos de asilo que sejam eficazes, eficientes e rápidos, em vez de demorar anos e anos de desespero e impasse.

Bastaria que essas mesmas lideranças políticas criassem condições para que quando as pessoas ficam cá, as integrassem efetivamente para que elas possam recomeçar a sua vida e colaborar na construção dos nossos países o mais rapidamente possível, assim como nós portugueses migrantes também ajudámos os outros lá por fora.

Bastaria deixarem de ser hipócritas e olharem a diplomacia como ferramenta que exige cumprimento de direitos humanos para que as razões de fuga e de guerras sejam cada vez menos.

Basta, ou bastaria, que olhassem de frente a vida humana e a sua dignidade.

E agirem em sua defesa.