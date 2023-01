CHAN 2022 – sabe do que se trata?

A CAN é o Campeonato Africano das Nações, de Futebol. A CHAN trata-se do mesmo campeonato mas as equipas nacionais apenas podem convocar os jogadores que joguem em campeonatos africanos de futebol. A CHAN 2022 (7ª edição) teve início na passada sexta-feira 13 na Argélia, com um enorme, embora previsível problema diplomático. O corte de relações diplomáticas entre Argélia e Marrocos (agosto 2021), por iniciativa dos primeiros, obrigou naturalmente à interdição do seu espaço aéreo a aeronaves com origem ou com destino a Marrocos. O problema começa precisamente aqui, com Marrocos a querer garantir uma excepção a esta nova regra, com um voo da Royal Air Maroc (RAM) de Rabat directo para Constantine, cidade no leste da Argélia onde Marrocos disputaria a fase de grupos. Perante a solicitação marroquina, a Confederação Africana de Futebol (CAF), organizadora do evento não teve, ou não quis ter força para se impor ao país anfitrião. Este respondeu que a companhia aérea tunisina, neutra neste cenário, se deslocaria a Rabat para transportar os Leão do Atlas, os quartos classificados no Qatar 2022 e vencedores da CHAN 2018 e 2020. Perante esta proposta de solução, os marroquinos decidiram "bater o pé" e não participar na prova, não podendo assim defender os títulos ganhos nas duas últimas edições.

Quanto à Argélia e este desfecho inopinado, já que inédito, fica a nota da perda de oportunidade de poder demonstrar um sinal de boa vontade e abertura a uma nova fase para um novo diálogo. O desporto tem sido ferramenta para desbloqueios políticos, com diversos episódios nos Mundiais de futebol entre Estados Unidos da América e Irão, por exemplo, cuja troca de flores entre capitães de equipa antes do apito inicial, teve sempre consequências políticas posteriores, nem que seja na simples avaliação dos humores da outra parte, definidor do passo seguinte a dar ao nível da diplomacia. Há 10 anos, por exemplo, surgiu a possibilidade da Volta a Marrocos em Bicicleta, poder começar na Argélia e a passagem do pelotão para território marroquino, assinalar a reabertura da Fronteira Oriental, fechada desde 1994. Esta ideia original "a cavalo de uma bicicleta" também não vingou!

Quanto à CAF, demonstrou não ter força, ou não querer tê-la perante o país anfitrião, escudando-se agora "à portuguesa" na organização de um inquérito!

E, quanto à Lusofonia, referir que Angola e Moçambique também participam na prova, num total de 17 selecções nacionais. Moçambique (Grupo A com Argélia, Líbia e Etiópia) e Angola (Grupo D com Mali e Mauritânia).

Calendário Lusófono da CHAN 2022 - Fase de Grupos (realizado em 2023 por via do Catar 2022 ter tido data atípica):

- 14 de Janeiro, Moçambique 0 - Etiópia 0;

- 16 de Janeiro, Angola - Mali, 17h (Oran);

- 17 de Janeiro, Moçambique - Líbia, 17h (Bakari);

- 20 de Janeiro, Angola - Mauritânia, 17h (Oran);

- 21 de Janeiro, Moçambique - Argélia, 20h (Bakari).

A Acontecer/A Acompanhar

- 21 de Janeiro, Festa dos Reis dos Caretos de Salsas-Bragança:

- 15h, saída dos Caretos de Salsas pelas ruas da aldeia. De seguida dar-se-á início a uma peça de teatro de rua, encenado pela Cooperativa Xambra;

- 17h, queima do Ano Velho, dentro do qual também serão queimados os quatro elementos da natureza, simbolizando o que de prejudicial aconteceu no Ano Velho, à natureza e populações.

Organização, Cooperativa Xambra e Câmara Municipal de Bragança, as quais agradecem a todos/as os que se disponibilizarem à promoção deste evento cultural, com raízes profundas neste distrito do norte de Portugal. Uma vez mais, votos de Bom Ano Novo a todos/as. Para que tal aconteça, basta virem a Salsas queimar o Ano Velho!

