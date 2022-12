Colo sem horas, neste dia dos direitos humanos

Hoje é 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Dia que celebra a adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948.

É aos Estados - que adotaram a Declaração, que assinaram e ratificaram os Tratados, Convenções e Protocolos que se lhe seguiram cimentando estes direitos com força jurídica - que compete cumprir e fazer cumprir os direitos humanos.

Mas hoje, nesta homenagem a estes valores maiores que são leis que nos regem universalmente - ou pelo menos deviam - não falarei da ação ou inação dos Estados.

Falarei da ação de um punhado de mulheres, em Portugal, pelos direitos humanos.

Saiu recentemente um relatório com dados sobre crianças e jovens em risco.

O relatório CASA - Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens, refere-se ao período entre 1 de janeiro e 1 de novembro de 2021, e refere 14.495 situações de perigo "que se revelaram como fatores determinantes na entrada [de crianças e jovens] no sistema de acolhimento".

No resumo de notícias da manhã de ontem, ouvi que 35% deste número eram motivados por "falta de supervisão ou acompanhamento familiar". A maioria de nós, quando ouviu estas percentagens de negligência, julgou logo estes pais como irresponsáveis e imorais e assunto encerrado na nossa cabeça.

Este número deve fazer-nos pensar, não somente na superfície, mas mais profundamente nos fatores que estão por trás dessa ausência parental.

Em setembro de 2020, morreu um menino de cinco anos que caiu de um 9.º andar de um prédio na Tapada das Mercês, em Sintra. Segundo notícias da época, o menino estaria acompanhado dos irmãos de seis e nove anos e a mãe ter-se-ia ausentado para efetuar compras num supermercado. Esta notícia deixou os vizinhos em choque, deixou as mulheres daquele bairro em lágrimas de compaixão pois também elas sentiam que a pressão do trabalho, da lida da casa, a pressão da vida as podia colocar um dia numa situação de terem de deixar os seus filhos em casa.

Esta tragédia motivou um novo projeto no bairro - o Colo100Horas.

Com o apoio dos Bairros Saudáveis, este projeto tem feito a diferença na vida de mães, pais, cuidadores, que muitas vezes se sentem sozinhos e sem rede de apoio, encontrando ali, num espaço do bairro, o colo que os filhos precisam, durante uma ou mais horas que também precisam os pais.

Este projeto, que nasceu em 2021, é promovido pela organização Jangada d"Emoções e liderado por mulheres que também sentem estas dificuldades na pele: baixos salários, situação de monoparentalidade, creches sem vagas, excesso de trabalho e turnos difíceis de conciliar com a vida familiar.

Agora, têm no Colo100horas a oferta de serviços de babysitting todos os dias, a preços simbólicos.

Elisabete Borges é uma das líderes comunitárias residente no bairro que fundou este projeto, ela que não tendo tido infância, como a própria refere, não deixa de lutar pelo direito à infância de cada uma das crianças do seu bairro.

Neste dia dos direitos humanos pensemos naquilo que podemos fazer para que eles sejam realidade concreta, cada vez mais concreta.

Que o colo sem horas nos sirva de inspiração.