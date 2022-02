Como se joga um jogo sem conhecer as regras?

Imagine-se o quanto seria desconcertante estar a jogar um jogo e não conhecer as regras a aplicar ou, por outro lado, elas poderem variar à medida que se vai jogando. Na prática, é isso que está a acontecer com a incerteza em relação às regras que vão ser aplicadas nos exames para os alunos que estão a completar o 12º ano.

Nos dois últimos anos, a pandemia e as consequências dos confinamentos, que obrigaram a longos períodos de ensino à distância, levaram a um regime excecional, com impacto no 9º ano e no 12º, em que apenas foram feitos os exames específicos para acesso ao Ensino Superior, sem impacto na nota interna. Houve adicionalmente algumas regras especiais, como a valorização das cotações mais altas em grupos de questões opcionais, que causaram acaloradas discussões sobre a justiça do método e eventuais distorções nas condições de acesso de candidatos com exames feitos em anos distintos.

Em setembro passado, ao começar mais um ano letivo, o Governo afirmou que este seria o tempo de normalização da avaliação externa. Mas uma nova vaga pandémica obrigou a rever o calendário escolar e causou uma sucessão de isolamentos de professores e alunos, com impacto nas aprendizagens e instabilidade sobretudo em janeiro e início de fevereiro. Motivo para que se questione a possibilidade de manter o regime de exceção.

Devido à realização de eleições legislativas, a decisão quanto ao modelo a vigorar foi deixada para o próximo Governo. Mas vão sendo dados sinais ou recados quanto ao que possa vir a acontecer. Associações de pais, de professores e de diretores defendem a continuação do regime excecional dos dois últimos anos e na próxima semana a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior tem agendada uma reunião precisamente para discutir o modelo de acesso. Esta decisão deve ser tomada tão cedo quanto possível. Não faz sentido que a meio do ano letivo os alunos não saibam com que linhas se vão coser para acabar o Secundário.

Mas a questão é, bem vistas as coisas, mais funda e esta deve ser uma oportunidade para refletir sobre o modelo de avaliação que queremos. É um tema de futuro, que deve ir além das circunstâncias especiais causadas pela pandemia.

O que temos sobre a mesa são duas visões alternativas. Ou queremos um sistema de avaliação orientado para a aprendizagem, em que as provas ajudam professores e alunos a identificar pontos a melhorar; ou um sistema de aprendizagem focado na nota e no resultado, em que tudo é conduzido em função do momento de avaliação. No fundo, trata-se de optar entre a valorização de um trabalho de proximidade, contínuo e de foco no aluno, ou uma obsessão pela avaliação externa que coloca duas horas de exame quase ao nível de três anos de trabalho.

Os exames devem contribuir para seriar e ter efeitos para o acesso ao patamar seguinte, mas não são nenhuma prova dos nove quanto à qualidade do ensino nem introduzem mais justiça ou igualdade entre os alunos. Ideias feitas como a de que sem exames há facilitismo são uma falsa questão. Quem não aprendeu e não está preparado, não irá aprender devido à realização de um exame. As dificuldades na aprendizagem combatem-se desde os primeiros anos de escola, numa missão que é permanente e tem no centro as características do aluno. Nenhum exame resolve, a correr, aquilo que não estiver solidificado com tempo.