De Macau já não reza a história

Atrasei-me e já não vi a troca de bandeiras, os contentores, as despedidas emocionadas. Cheguei a Macau e os portugueses que administravam já tinham partido. Tinham ficado os portugueses que podiam, os que queriam e os que não tinham medo da troca de cadeiras entre poderes com conceitos tão diferentes. Rapidamente se chegou à conclusão de que não havia um bicho-papão. Quem mandava estava ali por bem.

Macau era, então, uma cidade de deliciosos e apaixonantes paradoxos. O jogo - a grande máquina de fazer dinheiro - ainda permanecia nas mãos de um homem só. Os turistas chegavam aos dez milhões por ano e fazia-se uma festa por causa de tão gordo número. O território nunca dormia, mas também não chegava a acordar de um certo torpor.

Havia, aqui e ali, no discurso de certas forças políticas, alguma animosidade em relação a tudo o que era português, que se foi esbatendo na dormência dos dias. Quem geria o poder sabia que o caminho não era por aí e tratou de abrir outras estradas, mais confortáveis para quem tinha lá ficado e para aqueles que, como eu, tinham acabado de amarar.

A China não era o que é hoje. Já era grande, mas era também mais pequena, menos ostensiva nas suas ambições. Estava também inevitavelmente menos presente ali naquele pedaço de terra: em dias como o de hoje, ouvia-se o hino, içava-se a bandeira, mas Macau era Macau e era só Macau, com as suas pequenas preocupações de gestão do quotidiano.

A passagem do tempo transformou a cidade num estaleiro. Macau cresceu em quilómetros quadrados roubados ao mar, construíram-se casinos e prédios. Onde antes havia a passagem para duas ilhas nasceram monumentais empreendimentos ​​​​onde se joga a fortuna e o azar. A liberalização do sector do jogo tinha acontecido e com ela encheram-se os cofres do Governo, abarrotaram-se as ruas de turistas que, ao ano, são mais de 35 milhões, e tudo aumentou, como se fosse preciso ser-se grande para se ser bom.

Pelo meio, houve nova troca de cadeiras entre aqueles que mandam, desta vez interna, e intensificou-se uma crónica incapacidade administrativa de prever que é preciso amparar enquanto se cresce. Território de difíceis paradoxos, entre um ritmo alucinante de quem nunca dorme, mas também nunca chega a acordar de um certo torpor.

As pessoas entram e saem e trabalham e dormem e a vida vai sendo assim, sem grandes exigências, nem preocupações de monta. Macau foi sempre terra protegida de todos os males, ninguém se lembra que ela ali está, nem sequer as guerras lá chegaram. Macau é também uma terra com pouca memória, dos mortos e desaparecidos não reza a história da cidade, porque são poucos os que dali são e ali ficam para contar os dias do passado.

Duas décadas depois de se terem guardado as bandeiras e de o último avião ter partido, os balanços são difíceis. Macau guarda apenas um certo torpor que encontrei à chegada, sempre paradoxal com a cidade que cresceu sem escala humana. A China já não é o que era dantes, Hong Kong continua a ser o que sempre foi, agora com maior intensidade. Macau está ali ao lado, dormente, pacífica, dolente também.

E os portugueses? Guardaram as bandeiras e apanharam o último avião com a promessa de que, nos cinquenta anos seguintes, quase tudo seria como dantes. Para o bem dos que ali ficaram, dos que são dali. Liberdades, direitos e garantias iguais aos de sempre, à nossa maneira. Os portugueses guardaram as bandeiras e deram a missão por concluída. Macau fica longe, mesmo muito longe, e nós-nação saímos de lá sem estragos, um exemplo para o nosso mundo, a contrastar com os erros do passado.

Portugal voltou a lembrar-se de Macau devagarinho, muitos anos depois, quando a crise bateu à porta e a China deixou de ser o que era, nada tímida nas suas ambições. Na oficialidade do discurso, elogiam-se relações centenárias de cordial convivência; no silêncio da diplomacia, desconhece-se se Lisboa está atenta à promessa feita. Direito que lhe assiste; obrigação à qual se vinculou: há um tratado depositado nas Nações Unidas que os dois países devem observar.

Quem lê jornais sabe que os direitos, liberdades e garantias iguais aos nossos já conheceram dias melhores. Macau continua a ser Macau, mas já não é só Macau.