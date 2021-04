Desemprego e pandemia. Uma bola de neve

Já havia ligações estabelecidas entre condições socioeconómicas e risco de contrair Covid-19, nomeadamente por fatores como o uso de transportes públicos e fragilidades na habitação, mas um estudo apresentado pela Escola Nacional de Saúde Pública estabelece, pela primeira vez, uma relação causal entre desemprego e incidência da pandemia. Os municípios com mais desemprego, maioritariamente na região norte litoral, são os mais afetados pela doença.

A investigação analisou quatro momentos diferentes, no último ano, tendo como base os dados de incidência nos municípios e analisando a variável do desemprego. A conclusão foi inequívoca e apresentou sempre os mesmos 20 concelhos como sendo os mesmos afetados. A Covid não distingue estratos sociais, mas, claramente, as pessoas desprotegidas estão mais expostas à doença.

A pandemia, por sua vez, afeta fortemente a atividade económica, havendo um efeito imediato das medidas sanitárias e dos confinamentos na subida do desemprego. Na edição de hoje, o "Jornal de Notícias" destaca que o fim do acesso ao lay-off e a pressão de despesas como o subsídio de férias levam sindicatos e associações patronais a prever uma onda de despedimentos ainda antes do verão.

Ouça aqui "A Opinião" 00:00 00:00

Os apoios sociais têm sido comprovadamente um travão a uma maior subida do número de desempregados. Um relatório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte divulgado esta semana indica que o desemprego na região, a rondar os 7%, seria de 25% sem o lay-off simplificado. Sem medidas de apoio, muitas empresas não terão saúde financeira para resistir aos danos provocados pela pandemia. O que nos leva ao risco de uma bola de neve em que, para prevenir a doença, aumentamos a vulnerabilidade social, mas, por seu turno, essa vulnerabilidade também abre a porta à doença.

A questão é particularmente relevante quando está em cima da mesa a discussão sobre a possibilidade de termos, a partir da próxima semana, medidas localizadas para combater a Covid. São 22 os concelhos que atualmente estão acima do limite definido pelo Governo, tendo mais de 120 casos por 100 mil habitantes acumulados a 14 dias. Nalguns deles, há causas específicas para surtos que, em territórios com baixa densidade populacional, facilmente distorcem os números, sem que isso signifique que estamos perante uma situação de transmissão comunitária.

A existência de comunidades migrantes associadas à agricultura e construção civil, ou de trabalhadores sazonais sem condições adequadas de habitação, estão entre os fatores identificados, nalguns concelhos, como facilitadores da transmissão. Ou seja, estamos mais uma vez a falar de debilidades sociais que influenciam, a montante, a modelação das infeções.

Numa altura em que se prepara a renovação de mais um estado de emergência e em que o Conselho de Ministros irá decidir, amanhã, eventuais receitas diferenciadas para o território, todos estes elementos devem estar em cima da mesa. Sabendo-se que medidas restritivas podem ser tentadoras do ponto de vista sanitário, mas correm o risco de acentuar desigualdades pré-existentes. O papel dos decisores políticos, ao contrário de especialistas e médicos, não é avaliar apenas a saúde. E essa é a grande dificuldade da abordagem à pandemia e todos os seus efeitos.