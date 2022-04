Dia da Liberdade e Ucrânia

Hoje, dia 25 de Abril, celebramos o início do fim da ditadura portuguesa. É um dia que merece a nossa atenção e a nossa alegria.

No entanto, não nos podemos ficar pela contemplação e temos de arregaçar as mangas. A democracia liberal precisa de ser promovida e defendida no nosso quotidiano e com uma visão de futuro.

É por isso que também temos que olhar com atenção para os que hoje, em 2022, combatem pela sua liberdade.

Em especial, a Ucrânia, invadida pela Rússia há cerca de 2 meses, que luta pela sua sobrevivência enquanto nação independente. Nas palavras do Presidente Zelensky na sua intervenção à nossa Assembleia da República na quinta-feira passada num discurso impressionante e comovente:

"O vosso povo, que daqui a nada vai assinalar o aniversário da Revolução dos Cravos que vos libertou da ditadura, sabe perfeitamente o que estamos a sentir."

E mais à frente no seu discurso Zelensky reforçou o que nos une: "Vocês [os portugueses] estão na parte mais oeste, nós estamos a leste. Contudo as nossas visões são iguais: sabemos que regras devem existir na Europa de uma ponta à outra, os direitos e os valores devem ser iguais sem qualquer ditadura para que toda a pessoa tenha tempo para a felicidade e para a saudade."

Pois sabemos. E é por isso mesmo que estamos ao lado da Ucrânia no dia da Liberdade.