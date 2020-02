Direita, volver!

Bernie Sanders ganhou a primária democrática no Nevada. A seguir a referendos, primárias são a filoxera que mais cabo dá de democracias parlamentares, acenando com a falsa miragem da democracia directa. Nos Estados Unidos já tomaram conta do Partido Republicano e estão agora a roer o que resta do Partido Democrata. Como Donald Trump, Bernie Sanders é um demagogo, embora no outro extremo do espectro político e, como Trump, acredita piamente em quase tudo quanto diz embora as suas fake-news sejam muito diferentes das do inquilino actual da Casa Branca. Sanders, senador independente de Vermont, é socialista, único político americano do Senado e da Câmara dos Representantes, isto é, de todo o Congresso de Washington, a anunciar-se como tal. Muito boa gente americana, envangélica ou não, pensa do socialismo o que, no século XIX, o socialista francês não marxista Proudhon pensava da propriedade: que é roubo. Mas muita juventude vai com Sanders (desconfio de quem, com menos de trinta anos, não seja socialista e de quem, com mais de trinta, o seja, disse Bernard Shaw) e tal adesão que, há quatro anos, custou a eleição a Hillary Clinton - quando ela ficou sozinha em liça como candidata democrata, essa juventude absteve-se - poderá bem este ano garantir a eleição de Trump, quer Sanders seja ou não o candidato democrata.

Até porque, por um lado, há socialistas e socialistas: a Mário Soares, por exemplo, que desde antes do 25 de Abril até ao fim dos seus mandatos presidenciais, combateu metodicamente os comunistas - como fizeram Gonzalez, Schmidt, Mitterrand e outros sociais-democratas europeus - nunca teria ocorrido ir passar a lua de mel a Moscovo, o que Bernie e a sua mais que tudo fizeram, contentes como dois passarinhos.

E porque, por outro lado, tudo mudou. Quando a União Soviética rebentou por cima, Yeltsin ficou com a Rússia e decidiu estabelecer nela uma economia capitalista, toda a esquerda política, como maneira plausível de governar os homens e as sociedades, acabou. Muitos não deram logo por isso e só foram percebendo a pouco e pouco; uma pequena mão cheia não deu ainda por isso, mas foi o que aconteceu, com exemplos convincentes: americanos que tinham antes votado duas vezes Obama e há quatro anos votaram Trump; franceses que toda vida tinham votado comunista e passaram a votar Marine Le Pen; trabalhistas ingleses, até então partidários indefectíveis de nacionalizações maciças, que em Dezembro do ano passado, aos milhares, preferiram Boris Johnson como primeiro ministro. Quando o detentor da patente vem dizer que afinal o remédio não presta e que os efeitos secundários mortíferos de Lenine, Estaline, Mao, Pol Pot, etc. tinham sido escusados, quem ousará insistir (até porque, acabado o papão grande, ninguém mete medo aos capitalistas)?

NB: Milhares de cérebros melhores do que o meu buscam remédio novo. Quando o encontrarem terão muitos poderes contra eles, de Washington a Pequim, mas triunfarão. So it goes.