Dividir para ninguém reinar

Não era preciso bola de cristal para percebermos que a descentralização tinha tudo para sair dos eixos e entrar em roda livre. As críticas foram-se sucedendo, ano após ano. O fosso entre municípios e Governo parecia destinado a ser cada vez mais fundo. E pelo meio outra frente de batalha visando a incapacidade negocial da Associação Nacional de Municípios Portugueses tornou ainda mais estreita a margem para que o processo de transferência de competências da Administração Central para as câmaras seja bem-sucedido.

Contundente e sem meias palavras nos recados que distribuiu ao Governo, mas também a Rui Moreira e aos restantes autarcas que ameaçam bater com a porta e sair da Associação de Municípios, o presidente da República colocou o dedo na ferida. O que está em causa não é apenas o risco de fragmentação daquela instituição. De caminho, o falhanço da descentralização compromete a tão badalada regionalização.

Das duas uma: ou se adia o processo e se abandona o calendário inicial que apontava à realização do referendo em 2024; ou se mantém a insistência nesse calendário, mas com um processo de descentralização atabalhoado será difícil acreditar que a regionalização seja uma vantagem para o país. Aliás, tem sido o próprio Governo a apregoar a descentralização como preparação para a etapa seguinte. Se não se emendar rapidamente a mão, o chumbo no teste é garantido.

A responsabilidade maior neste processo é do Executivo. Tem demorado a agir, até em legislação prometida para clarificar normas e regular o financiamento. Tem ignorado as evidências de que sem recursos os serviços ficarão comprometidos, ou os municípios entrarão em falência. Tem encarado a transferência de competências como uma oportunidade de poupança, sem dar prioridade à qualificação dos serviços e à dignificação das autarquias.

Mas esta é, no final da linha, uma guerra em que ninguém ganha. Se perante o experimentalismo do Governo a resposta é a fragmentação, inevitavelmente os municípios mais pequenos sairão enfraquecidos. Porque se a segunda maior câmara do país conseguirá ter capacidade negocial, isso será de todo impossível para quem não tem escala nem voz para se fazer ouvir. Perde o municipalismo. Perdem os serviços públicos. E perdem, claro, os cidadãos que supostamente deveriam ser beneficiados pela proximidade.

Marcelo Rebelo de Sousa pede bom senso, pontes institucionais, recursos adequados. Admite que não haverá soluções ideais, sendo preciso aceitar as soluções possíveis. É preciso que as guerras políticas que nesta altura inquinam o processo sejam postas de lado e que todas as partes, do Terreiro do Paço a cada um dos 308 Paços do Concelho, coloquem o interesse público acima de tudo. Se assim não for, não vale de facto a pena continuar a falar em regionalização. E a culpa não é dos cidadãos desconfiados quanto às suas virtualidades. É dos decisores políticos que não mostram maturidade política para a fazer.