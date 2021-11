Dois contextos, um destino no PSD

Em política, o que pode determinar o sucesso é o contexto. E o contexto do país é profundamente favorável a Rui Rio. O atual líder e recandidato do PSD percebeu cedo a tempestade que se aproxima e mais não tem feito do que oferecer abrigo. É essa a sua proposta para chegar a primeiro-ministro. Quase sem mácula.

O quadro macro-económico nunca favoreceria ninguém com o perfil financeiro de Rui Rio até a realidade bater à porta. E essa já a escancarou. A ameaça de subida de inflação, o eventual aumento das taxas de juro, a iminência de o Banco Central Europeu poder deixar de garantir o financiamento da compra de dívida do Estado português, tudo conjugado com uma crise de produção e abastecimento de matérias-primas.

Não é um cenário. É o que já está a acontecer e que os portugueses sentem com a subida dos preços de bens essenciais. E não apenas dos combustíveis.

Tudo isto em cima do esgotamento da solução governativa que Portugal teve nos últimos seis anos, com epílogo no chumbo do Orçamento do Estado, e perante uma perspetiva de fragmentação parlamentar saída das eleições de 30 de janeiro. À insegurança económica soma-se a incerteza da estabilidade governativa.

Já o contexto do partido pode determinar o insucesso de Rui Rio, não por causa dos dias que atravessamos, mas pelo que a sua liderança representou nos últimos quatro anos. A aproximação e promoção do diálogo com António Costa instalou no PSD a perceção de que os sociais-democratas mais não seriam do que uma versão do PS, mas sem estar no Governo.

Paulo Rangel, por seu lado, tem o contexto do partido que lhe pode determinar o sucesso. Os sociais-democratas esperam dele um líder mais afirmativo, mais moderno, com capacidade de atrair um eleitorado urbano que o PSD tem deixado fugir e que Rio ainda não foi capaz de seduzir.

O grande desafio de Rangel é desenhar uma alternativa que seja absolutamente clara para os militantes, mas que o possa ser também para os portugueses.