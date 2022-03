Dos escombros da Ucrânia a uma Rússia pária: esqueceste-te da economia, estúpido?

Tem sido heróica a resistência da Ucrânia (um País e um povo resistem sempre como podem) a uma brutal operação militar especial lançada pela Rússia depois de Vladimir Putin ter dito pela televisão à Rússia e ao mundo que a Ucrânia não existe enquanto nação e os ucranianos enquanto povo. O objetivo, além de reafirmar a Rússia imperial e fazer uma projeção de poder numa escala e dimensão nunca vistas desde a Segunda Guerra Mundial, seria desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. "Des-nazificar" um País que tem um presidente judeu, como é o caso de Volodimyr Zelensky (a quem hoje louvamos a coragem e dignidade depois de irresponsáveis declarações iniciais e a quem o Parlamento Europeu muito justamente ovacionou, de pé, na abertura de uma sessão extraordinária sobre a guerra na Ucrânia) soa a ridículo.

Putin meteu-se dentro de um ecrã de cinema em que comanda as câmaras e o elenco mas o filme não fará jus a Eisenstein ou a Tarkovsky, antes uma mal amanhada mistura do Triunfo da Vontade da realizadora da propaganda nazi Leni Riefenstahl e o Grande Ditador de Charlie Chaplin, como bem lembra David Remnick na New Yorker, que também nos diz: "O ataque de Putin a um estado soberano não apenas ajudou a unificar o Ocidente contra ele; ajudou a unificar a própria Ucrânia. O que ameaça Putin não são as armas ucranianas, mas a liberdade ucraniana. A sua invasão equivale a uma furiosa recusa em conviver com o contraste entre o sistema repressivo que ele mantém em casa e as aspirações de democracia liberal do outro lado da fronteira."

Enquanto Putin faz correr o sangue na Ucrânia e ameaça a Europa (Finlândia e Suécia, desde logo, mas também os três estados bálticos e a Polónia, membros da NATO, além dos que estão na vizinhança do Mar Cáspio, para onde Putin fez deslocar tropas no leste da Ucrânia: o Azerbaijão, ao fazer acordo com a Alemanha para ajudar a suprir eventual corte de fornecimento de gás russo, será aquele que pode estar sob maior ameaça), os escombros são a fotografia mais comum da Ucrânia.

A Rússia expansionista e invasora só por duas décadas nos últimos quase setenta anos, esteve em sossego. Nos anos oitenta de perestroika e glasnost e nos noventa de refundação do país após o colapso soviético. Basta ver Budapeste em 1956, Praga em 1968 e Cabul em 1979. Já neste século: Geórgia em 2008, Síria em 2012, Ucrânia (anexação da Crimeia) em 2014, Síria em 2015 e novamente Ucrânia em 2022. Militares sem parança num quadro político em que elites que os comandam pensam como o presidente e/ou não se atrevem a abrir a boca.

Mas os russos vão pagar uma fatura, efetivamente, muito pesada. A decisão de ontem, segunda-feira, dos países do G7 de bloquear o acesso do Banco Central Russo às reservas em moeda estrangeira (os tão falados seiscentos mil milhões) vai ter um efeito rápido na economia russa, nos preços, na inflação. Mesmo com a ordem dada às empresas russas exportadoras para venderem em moeda estrangeira e comprarem em rublo, fez a bolsa de Moscovo dar um trambolhão e o rublo desvalorizar-se em vinte por cento.

Esqueceste-te da economia, estúpido?

Putin é um péssimo aluno de uma distorcida visão histórica, que o leva ao emprego de uma máquina militar única na Europa com o pretexto inicial de evitar o genocídio dos falantes de russo como primeira língua em território ucraniano (nas auto-proclamadas repúblicas populares independentes de Donetsk e Luhansk), seguindo uma espécie de cartilha de criminosos de guerra como Slobodan Milosevic. Se os separatistas pró-russos estariam a ser discriminados pelo estado central em Kiev nos últimos oito anos, após o afastamento - por uma revolução apoiada pelo ocidente, verdade - do então presidente Yanukovitch, já depois de este ter aceitado uma boa parte das reivindicações do movimento conhecido por Euromaidan? Não duvido. Qual o estado central que continua a assistir e providenciar serviços a regiões que entram em ruptura com o poder central? Mas daí a falar-se em genocídio, ou para evitar um genocídio, só pode ser delírio de alguém que leu demasiada História distorcida durante os dois anos de confinamento por causa da pandemia.

Mau aluno de História, péssimo na Matemática.

O presidente russo fez mal as contas ao que julgava ser o impacto das sanções. Aparentemente assumiu que os países da Europa Ocidental eram tão dependentes das importações de energia russa e tão economicamente dependentes do Kremlin que os seus governos não introduziriam sanções que prejudicariam seriamente a economia russa. Para além de que as reservas cambiais acumuladas serviriam para resistir a qualquer pressão externa.

Pode ter-se enganado redondamente. No sábado, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou que a UE - em cooperação com britânicos e norte-americanos (EUA e Canadá) - estava a tomar medidas para limitar significativamente a capacidade de Putin de financiar "a sua máquina de guerra". Os aliados transatlânticos passaram a barrar "bancos russos selecionados", (meia-dúzia na verdade, mas importantes), do sistema global de mensagens rápidas, que as instituições financeiras usam para facilitar as transferências internacionais de dinheiro (o SWIFT). E, num passo mais que há um par de dias seria ainda surpreendente, também anunciaram que imporiam "medidas restritivas" ao Banco Central da Rússia, com o objetivo explícito de impedi-lo de usar o seu grande stock de reservas cambiais para diminuir o impacto das sanções. Assim, o Departamento do Tesouro americano proibiu qualquer pessoa dos EUA, incluindo bancos e empresas americanas, de se envolver em transações com o Banco Central da Rússia, Ministério das Finanças da Federação Russa ou fundo soberano russo. O governo britânico seguiu a mesma linha. Também na New Yorker, John Cassidy escreve que "De acordo com algumas estimativas, cerca de dois terços das reservas russas estão agora bloqueadas em países que introduziram sanções". Especialistas em sanções económicas descreveram a resposta como "sem precedentes e altamente eficaz".

Vai pagar, sobretudo, a população russa. E não vamos ficar incólumes na Europa e no mundo. Será, principalmente aí, ocasião para testar a solidariedade europeia, que foi andando pelas ruas da amargura, principalmente até março de 2020.

Em breve, nas ruas (que nas urnas o sistema montado pelo Kremlin não o permite) os russos vão cobrar a Putin ter transformado um grande país num pária do sistema financeiro, económico, desportivo, cultural, político. Vai aumentar a contestação interna e seguir-se-á uma tremenda onda de repressão. E os russos vão ter dentro de casa aquilo que, abusivamente em seu nome, alguém andou a fazer pela vizinhança. Este filme também já se viu. E não acabou bem.