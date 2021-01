É favor voltar a aumentar o volume dos especialistas

Vamos ter mais um estado de emergência, desta vez de apenas oito dias e com uma sensação (grave) de que o prolongamento é acompanhado de um grande desconhecimento sobre a verdadeira situação epidemiológica do país. Estamos a habituar-nos a um estado que deveria ser excecional, mas, a certa altura, já parecemos algo desorientados e perdidos quanto à real situação que atravessamos. É discutível a lógica desta declaração a meio tempo, que evita o cenário de renovação em vésperas de eleições, mas certo é que o próprio Presidente da República justifica ser necessário avaliar o efeito do período mais relaxado das festas de Natal.

Temos indicadores que nos mostram uma tendência consistente e preocupante de subida, mas a reunião de peritos que irá dar-nos um retrato detalhado realiza-se apenas no próximo dia 12, o que é muito tarde em relação aos números que vamos tendo e, sobretudo, tarde para fundamentar uma resposta imediata do Governo, numa altura em que se atingem recordes de afluência às urgências desde início da pandemia. Na segunda-feira, registaram-se 34 mil episódios de urgência, número inédito desde que a pandemia afastou as pessoas dos hospitais. A pressão sobre os serviços é crescente e a capacidade de resposta, apesar da elasticidade e aprendizagem que as unidades de saúde vão demonstrando, não é infinita.

Acresce que os dados por concelho chegam sempre com uma semana de atraso, ou seja, os relatórios das segundas-feiras reportam à situação até à segunda-feira anterior. Tendo em conta que a esse período acresce um novo intervalo até serem efetivamente determinadas medidas de intervenção, acaba por haver um lapso de tempo considerável entre o diagnóstico e a aplicação de medidas localizadas que, em teoria, fazem todo o sentido.

A gestão política só poderá ser adequada com boa informação técnica e científica a orientá-la. E essa importância sente-se com um peso acrescido, numa altura em que entramos numa fase mais acelerada do processo de vacinação. Apesar do consenso na aquisição conjunta de vacinas, que marcou um momento importante de viragem numa União Europeia em crise, e da prioridade assumida pela presidência portuguesa, há sinais de dissonâncias e riscos de mudança na estratégia. Na Alemanha, ouvem-se fortes críticas ao ritmo lento de entrega das vacinas e vários países estão a optar por aumentar o intervalo para a segunda toma, permitindo assim chegar a mais gente na primeira dose.

O intervalo entre as duas doses pode ser aumentado, mas é preciso cautela porque os estados-membros estão dependentes de fornecimentos das empresas e não pode ser posta em causa a segurança do processo. A Organização Mundial da Saúde e a Agência Europeia do Medicamento (EMA) já se pronunciaram e alertam que o prazo máximo entre as duas doses não deve exceder os 42 dias. Em Portugal, por agora, continua a ser defendida a reserva de doses para não comprometer a segunda toma.

O grande desafio da presidência portuguesa é manter uma estratégia concertada e o sentimento de que a união compensa, sem ceder a pressões políticas para apresentar resultados rápidos. É muita a pressão para se vacinar depressa, mas é preciso sobretudo vacinar bem, sem comprometer a segurança e eficácia do processo.