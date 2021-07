EDP ou a criatividade fiscal

Sempre que se fala em planeamento agressivo ou em engenharia fiscal o contribuinte anónimo, que paga impostos justos sobre o seu salário, fica com os cabelos em pé. Os simpáticos termos mais não são do que um eufemismo para referir os criativos esquemas com que grandes empresas conseguem reduzir ou escapar a encargos fiscais, em teoria com total respeito pelos limites impostos pela lei.

A venda de seis barragens do Douro ao consórcio integrado pela Engie será mais um exemplo dessa criatividade. A venda foi feita através de uma sociedade-veículo a outra sociedade criada pelo comprador e extinta pouco tempo depois, dando ao negócio a forma de reestruturação empresarial. Com este esquema, foi possível à EDP evitar o pagamento de imposto de selo num montante estimado em 110 milhões de euros.

A isenção fiscal começou por ser denunciada pelo Movimento Cultural Terra de Miranda, dados os evidentes prejuízos causados à população transmontana, mas seguiu-se a denúncia do Bloco de Esquerda e posteriormente uma queixa do PSD ao Ministério Público, em março. As denúncias dão agora os primeiros resultados públicos, com 11 buscas lideradas pela Autoridade Tributária, que coordena uma investigação para apurar eventuais crimes de fraude fiscal qualificada.

Aparentemente, está a ser feito o caminho defendido pelo Governo, que alegou sempre ser à Autoridade Tributária que competia avaliar se havia ou não lugar a pagamento de impostos. Qual é, então, a razão para as críticas aos ministérios do Ambiente e das Finanças? Na verdade, são duas as principais razões. Desde logo, a forma como o negócio foi validado, sem uma efetiva verificação de condições e termos em que seria feito. Por outro lado, o enquadramento dado ao regime fiscal de reestruturação de empresas e a forma como o poder político tem permitido esquemas de engenharia fiscal ao longo dos anos.

Não há, até agora, nada que permita afirmar que o quadro legislativo foi feito à medida. Mas há, como em idênticos exemplos no passado, a estranha sensação de que a lei e a avaliação do Executivo acabam sempre por beneficiar grandes empresas em negócios milionários. São daquelas coincidências que nos obrigam, no mínimo, a querer ver devidamente investigados todos os contornos e pormenores dos processos.

Até ver, não há neste caso qualquer crime comprovado nem responsabilidades ao nível político. Mas há uma investigação que se espera profunda e capaz de ler todas as nuances que escapam ao cidadão comum. Se a criatividade fiscal da EDP for mera coincidência, caberá à Autoridade Tributária normalizar a situação. Se houver outras ligações aos responsáveis políticos que viabilizaram o negócio, os portugueses têm o direito de saber. É tempo de a lei impor linhas mais rígidas aos esquemas criativos que nos lesam a todos.