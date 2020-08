Educação no Coração

Vila Nova de Gaia, um dos maiores municípios de Portugal, apresenta uma vasta rede de estabelecimentos com oferta educativa e formativa variadas. Neste concelho, é reconhecida a vontade política da autarquia em apoiar, acompanhar através de medidas de cooperação efetivas e da criação de programas que laboram permanentemente em prol da instituição escola. Findo este ano letivo, impõe-se efetuar, mais uma vez, um balanço claramente positivo da atuação da Câmara Municipal que coloca a Educação no centro da sua agenda política.

O ensino ultrapassa a barreira das escolas, ao encontro de uma autarquia que apoia e acarinha os seus professores e direções executivas, auscultando-as com assiduidade, contribuindo para o engrandecimento do movimento associativo de pais.

Recorde-se o impacto e benefícios que tem sido para a comunidade escolar o programa Gai@prende+(i), as obras de reabilitação desenvolvidas nas escolas do 1.º ao 3.º ciclos, ou o pioneirismo da gratuitidade dos manuais escolares e da oferta dos lanches. Destaco, igualmente, a colocação de técnicos especializados para além do 1.º Ciclo, na atribuição de computadores e rede de internet aos alunos para permitir o acesso ao ensino à distância (E@D). Realço, ainda, a disponibilização de um estafeta por agrupamento e escolas secundárias não agrupadas (18 estabelecimentos públicos) que levaram ao domicílio de muitos discentes, tarefas pedagógicas em suporte de papel.

Termino, sublinhando e agradecendo a exemplar representação autárquica, que prima por uma articulação estreita e constante na vida das escolas gaienses (incluindo privadas) e pela presença assídua desta em diversas atividades promovidas pelos agrupamentos.