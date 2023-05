Eleições na Turquia, Tailândia e… Karnataka

Do ponto de vista eleitoral, tivemos uns últimos dias agitados.

Uma certeza, para já, sobre as eleições na Turquia: uma participação eleitoral extraordinária. Aliás, tão impressionante que deve fazer corar de vergonha algumas democracias liberais, desde logo, a começar pela nossa. E só para reforçar: em 2018, para as eleições parlamentares, votaram cerca de 86% dos eleitores turcos. Nas nossas últimas legislativas votaram cerca de 51% dos eleitores portugueses.

Em paralelo, outras eleições, desta feita, na Tailândia, um país com cerca de 70 milhões de pessoas. Nos últimos anos, os democratas não têm tido vida fácil, em particular, face à intervenção e ao poder político dos militares. A vitória dos partidos democratas será uma notícia excelente num país e numa região, o Sudeste Asiático, que bem precisa de mais direitos e Liberdade. No entanto, a tarefa será árdua e, logo à partida, a necessidade de entendimento entre os vários protagonistas democratas.

A estas temos de adicionar a confirmação dos resultados da eleição no estado de Karnataka, uma das 36 partes (28 estados e 8 territórios da União) da República da Índia -, que foi ganha, de forma inequívoca, pelo Partido do Congresso, atualmente na oposição a nível nacional. Na verdade, em termos nacionais o registo, desde 2014, do BJP, partido do atual Primeiro-Ministro Narendra Modi, tem sido o de uma espécie de rolo compressor eleitoral. Será um resultado com impacto além-fronteiras deste Estado? Em termos da saúde da democracia indiana seriam, sem dúvida, boas notícias.

Estamos a falar de um estado indiano com cerca de 61 milhões de pessoas (de acordo com o Censo Nacional de 2011) e a sua capital é Bengaluru (antigamente Bangalore) conhecida como a «Silicon Valley indiana», que se foi desenvolvendo nos arredores. A parte antiga de Bengaluru é marcada pela natureza e pelo verde e é mesmo uma cidade impressionante, que é impossível esquecer.

Por vezes, a nós, portugueses, fazia-nos bem olhar para outras democracias fora da bolha europeia. Sejam democracias liberais plenas como Taiwan, sejam países cujos regimes democráticos fragilizados obrigam os democratas a serem mais imaginativos e persistentes no combate pela sobrevivência da sua Liberdade.

Desejo a todos uma boa semana.