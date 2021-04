Enriquecimento injustificado: será desta?

Enriquecimento ilícito. Riqueza não justificada. Seja qual for a expressão, o debate em torno da criminalização do rendimento injustificado de titulares de cargos públicos tem uma década e meia. A propósito da Operação Marquês, foi recentemente recordado um indignado debate, em 2007, em que o então primeiro-ministro José Sócrates teceu duras críticas à intenção de criminalizar, justificando-se com a "asneira" e "erro" que seria "pôr em causa valores sólidos do Estado de direito, como, por exemplo, o ónus da prova".

A inversão do ónus da prova é um dos problemas no desenho de propostas legislativas, a última das quais, em 2015, acabou chumbada no Tribunal Constitucional. Mas as alternativas para enquadrar a questão sem pôr em causa princípios constitucionais existem. Aliás, estão em cima da mesa, na Assembleia da República, propostas nesse sentido.

Uma vez que não pode ser seguida a via de punir o enriquecimento em si, uma das possibilidades é criminalizar a ocultação de riqueza adquirida no exercício de um cargo público. Ou seja, alarga-se o dever (já existente) de declaração de rendimentos e pune-se a falha ou omissão nesse dever. Os rendimentos considerados de declaração obrigatória variam consoante as propostas, mas estão sempre em causa valores relevantes e que não seriam compatíveis com as remunerações habituais da pessoa em causa.

Uma dessas propostas foi elaborada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que a apresentou na discussão pública da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e posteriormente aos partidos com representação parlamentar. É, por isso, uma solução com garantias de enquadramento jurídico conforme à Constituição e partidos como o Bloco de Esquerda têm demonstrado abertura para acompanhar essa proposta ou similar.

Na declaração pública em que esta semana pressionou o Governo e os partidos, o presidente da República sublinhou precisamente que existem caminhos ajustados à lei fundamental. E a pressão política, responsabilizando o poder legislativo e recordando que já estamos a acordar tarde para este tema, parece ter resultado. De repente todos os partidos, incluindo o PS, que nalguns momentos tem sido muito pouco claro sobre o seu posicionamento, se mostram disponíveis para discutir e legislar sobre este assunto.

A sociedade não compreenderá que o Parlamento fique a meio do caminho e não consiga apertar a malha para fiscalizar e investigar a acumulação indevida de riqueza por titulares de cargos públicos (magistrados incluídos). Não compreende, de resto, que não tenha já conseguido encontrar esse caminho. Não há nisto qualquer demagogia ou desconfiança em relação aos políticos e outros titulares de órgãos de soberania. Há apenas a convicção de que a transparência é uma condição essencial de que uma democracia saudável não pode abdicar. E só se compreenderá que os partidos evitem ou chumbem propostas neste sentido se estiverem comprometidos com interesses pouco claros.