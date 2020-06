Ensinar, acolher, alimentar e cuidar!

"Pedem-se gestos solidários e atitudes altruístas, que reflitam o elevado sentimento humanista e as qualidades nobres que caracterizam os portugueses, vincados na e pela EscolaPública, um orgulho para o país, que instruiu aqueles que neste momento lideram o combate a um novo e assustador "Adamastor". Saibamos fazer desta experiência a oportunidade para revitalizar a nossa natureza intrínseca, distintiva de um povo com uma alma enorme que enobrece esta "Nação valente e imortal". A Escola Pública será uma luz a iluminar o caminho da recuperação!" Filinto Lima, in TSF, 15.03.2020

No dia que antecedeu o início das aulas "à distância", há precisamente 3 meses, fiz referência ao orgulho pessoal e à elevada expetativa, legítima, depositados na Escola Pública, pela resposta célere adiantada face à imprevisibilidade da situação que se prenunciava preocupante, decidida a combatê-la com profissionalismo e eficiência. É agora tempo de fazer um balanço, ainda que provisório, do colossal e intenso trabalho que as escolas estão a fazer no terreno.

Ensina!

As aprendizagens avançaram, mesmo com os constrangimentos detetados e que convocaram a união de esforços e o incremento de parcerias para os ultrapassar, o que nem sempre se demonstrou inteiramente eficaz; o projeto #EstudoEmCasa e os contributos provenientes dos variados setores, no que se refere ao fornecimento de material informático e rede de internet, tentaram atenuar um dos mais prementes problemas diagnosticados, ainda por solucionar. O ensino acontece em moldes jamais imaginados... Ao mesmo tempo, emergiu a vertente social!

Acolhe!

Se estávamos obrigados a permanecer em casa pela saúde de todos, as escolas mantiveram-se abertas para acolher os filhos "dos profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, onde se incluem os Bombeiros Voluntários, as Forças Armadas, os trabalhadores dos serviços públicos essenciais, de gestão e manutenção de infraestruturas" (lista que foi sendo atualizada), desenvolvendo mais uma tarefa importantíssima, realizada com distinção pelas equipas (professores, pessoal não docente...) convocadas para o efeito.

Alimenta!

Têm sido proporcionadas refeições aos nossos alunos, especialmente o almoço, quer pelas escolas, quer pelas autarquias, que, também neste particular, fazem um trabalho de excelência, demonstrando a relevância da proximidade, sobretudo, nas questões sociais. Pelos mais diversos meios, é disponibilizada diariamente uma refeição (quente) essencial, quantas vezes acrescida de outros bens alimentares, apoio que é fulcral manter-se.

Cuida!

É primordial não esquecer, igualmente, os agregados familiares dos alunos, pois se o pico da pandemia já foi atingido no nosso país, o ponto alto da crise económica e social, infelizmente, não se vislumbra no horizonte. Muitas escolas encontram-se a prestar auxílio frequente aos seus alunos e respetivas famílias, em articulação com as entidades locais (autarquias, Instituições Particulares de Solidariedade Social...), dinamizando Redes de Emergência Alimentar, contribuindo com muitos outros produtos essenciais para a vida diária. A união e a solidariedade são valores afirmados e efetivados pela Escola Pública, elevando-a à condição de "Valente e Imortal"!

* Professor; diretor; presidente da associação nacional de diretores de agrupamentos e escolas públicas