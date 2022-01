Entrada por Saída. Os desafios da paz e a persistência da pandemia

Feliz ano novo

Nestes dias ainda procuramos a síntese do ano que passou e procuramos os sinais de alerta para o caminho a seguir, para as prioridades para os objetivos pessoais e profissionais. É um tempo fecundo.

Ontem celebrou-se o 55º Dia Mundial da Paz e as palavras do Papa Francisco são incontornáveis neste dia.

O seu encorajamento vem no sentido de que deveríamos tudo fazer para manter a paz, refletir e agir, usando três ferramentas para a sua construção: "Educação, trabalho, diálogo entre as gerações". Realçou a importância do papel das mulheres e mães que "conseguem manter juntos o sonho e o concreto, evitando desvios do pragmatismo asséptico e da abstração". As mães, continuou, "sabem como manter unidos os fios da vida" e, portanto, são essenciais no mundo de hoje, pois são "capazes de tecer fios de comunhão, que se contrapõem aos arames farpados das divisões, que são tantos".

Contrapor os fios que tecem aos arames que dividem é uma imagem fortíssima e relembra-me as palavras de Pawel Kuczynski "Gosto de observar as pessoas e as relações que estabelecem entre si. Vivemos há tanto tempo juntos neste mundo e mesmo assim cometemos os mesmos erros: guerra, pobreza, divisões raciais, ecologia, dinheiro." Não tiramos lições ... continuamos a repetir .... Está na nossa mão agir encarando os desafios como uma tapeçaria que tecemos com propósito e valores.

Ano velho / Ano novo

Desafios novos e desafios que continuam

Em 2021, a violência intensificou-se em muitos países provocando vários movimentos de deslocados com elevadas percentagens de mulheres e crianças. São milhões de deslocados à força, em terríveis condições de pobreza e com um risco real de fome este ano. São milhões em movimento, deslocando-se internamente ou para fora. São, entre outros, sírios, palestinos, afegãos, venezuelanos, congoleses, etiópios e moçambicanos que procuram condições de vida digna e solicitaram apoio ou asilo em todo o mundo.

A Caritas Internationalis vem apelando aos decisores para que tomem todas as medidas necessárias para garantir o acesso humanitário à população necessitada, acesso que não pode ser obtido a menos que todos os membros do Conselho de Segurança falem a uma só voz pelo apoio às necessidades humanitárias, votando nesta exceção.

"A falha em aprovar essa exclusão causará sofrimento humano inimaginável aos mais vulneráveis. Não podemos oferecer uma resposta humanitária completa sem ele. É uma ação urgente necessária para salvar vidas."

Enfim ... não é só a pandemia que se prolonga para 2022. É um acontecimento único num século, mas continuam a existir guerras civis, confrontos entre potências, problemas sociais de muitos tipos. Deixamos muitos temas para trás, mas a pandemia, a situação económica e social exige uma reavaliação permanente e persistência na ação

O ano que começou vai ficar marcado pelo aumento generalizado de preços que os consumidores irão pagar pelos serviços que usam no dia-a-dia e isso marcará a situação social.

Numa nota pessoal....

Num balanço de 2021 diria que o ano que passou teve muitas coisas boas, outras nem tanto, muitas tentações do desalento e muitos exemplos de superação, muita solidariedade ... Por isso estou grata.

Numa nota pessoal diria que acredito que a melhor ferramenta é usar o que de bom formos encontrando. Que vale a pena esperançar e aceitar com coragem 2022. Sejam felizes, tenham saúde e que neste novo ano todos os V. projetos e sonhos se concretizem e possam contribuir para um mundo melhor.

O papa Francisco aconselhou ontem, na sua mensagem de Ano Novo, que "arregacemos as mangas pela paz, que sejamos positivos para construir uma sociedade melhor.

Estejam atentos ao que se passa perto, às pessoas que vos rodeiem, às crianças, aos mais vulneráveis e OUSEM. Juntos somos sempre mais e mais longe.

Hoje temos um ano novo para usar. Não é dos nascituros mais bonitos que conheci, mas um ano novo tem sempre novos tempos e uma esperança renovada. É essa a primeira pedra. É esse o princípio do caminho.

Feliz ano novo. Feliz domingo