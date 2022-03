Entre o amor e a solidariedade. Doar

Hoje celebra-se o Dia Nacional e termina a Semana Nacional da Cáritas, que culmina, como todos os anos, no 3.º domingo da Quaresma.

O MOTE desta semana é "Cáritas o amor que transforma". Neste tempo, toda a Rede Cáritas em Portugal se junta num mesmo propósito de levar a todos a mensagem que nos une, de repartir os dons, de partilhar as preocupações, de celebrar a ação e de agradecer a todos os mais de 1500 colaboradores e os mais de 5000 voluntários que tanto dão de si para que, em cada dia, a vida possa pesar menos aos mais frágeis. Para que os mais vulneráveis e os que se encontrem em situação de emergência, possam ter um espaço de esperança e encontrar caminhos para a serenidade e o bem-estar.

É uma semana durante a qual se procura evidenciar a ação da Cáritas no combate à pobreza e as desigualdades, na procura da dignidade humana e no investimento na integração social. Em todo o país, multiplicaram-se momentos, eventos e atividades durante esta semana, e ainda hoje acontecerão momentos de lazer e partilha. Houve atividades de reflexão sobre pobreza, recursos, consequências sociais da pandemia e da guerra, caminhos para novas soluções, atividades de animação pastoral e também iniciativas de angariação de fundos, particularmente o Peditório Público Nacional que hoje muitos poderão ainda ver. Este peditório que envolve tantos voluntários é um apelo ao contributo de todos os portugueses como forma de expressarem a sua solidariedade com todos os que procuram a ajuda da Cáritas, seja em Portugal seja na nossa rede internacional.

Sabemos que só o amor transforma, só o amor tem essa força, essa energia capaz de transformar o mundo em que vivemos, numa terra de esperança e de paz. Temos o poder, a capacidade, a arte, o dom e a força para agir, tentando que ninguém fique para trás.

Os donativos financeiros, que nos chegam nestes dias são a melhor forma de ajudar quem nos procura em situação de grande necessidade, e nos permite, em situação de carência, emergência, catástrofe ou crise humanitária, ajustar a nossa resposta e corresponder, desde o primeiro momento aos pedidos urgentes.

Sei que os apelos são muitos, mas a Cáritas mantém o apoio aos que são vítimas nesta multi-crise que juntou a crise social resultante da pandemia, ao já previsível aumento de custo de vida com consequências graves na vida de muitas famílias portuguesas e a esta inesperada crise humanitária na Europa, em resultado na guerra que assola este continente.

O apelo que deixo é que sejamos parte da solução e nos unamos para velar pelos mais frágeis. Somos todos responsáveis e acredito que somos todos, juntos, parte da solução. De uma forma ou de outra, estamos na linha da frente e não podemos ignorar o que se passa. Acompanhem-nos. Sugiro que consultem o site da Cáritas, sigam o que fazemos e o que precisamos. Neste Dia Nacional da Cáritas, precisamos de todos e garantimos que o apoio chega a quem mais precisa.

Se nos sentimos responsáveis, se queremos ser úteis, se queremos somar, ser o amor que transforma e fazer a diferença, façamos o caminho JUNTOS.