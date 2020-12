Escola pública, claro

A escola onde fiz a maior parte da minha formação está a celebrar este mês 45 anos. Tem exatamente a minha idade. Nasceu com a democracia e a partir de uma história rica difícil de resumir em poucas palavras, feita de sobressaltos e tensão entre a Igreja (já que era um antigo externato diocesano) e as equipas de Dinamização Cultural e Ação Cívica do Movimento das Forças Armadas, no verão quente de 1975.

Desde que a frequentei até agora, a Escola Pedro da Fonseca, em Proença-a-Nova, perdeu quase 60% dos seus alunos. Ilustra uma realidade comum a muitas regiões ditas de baixa densidade, não só pelo papel essencial na promoção do desenvolvimento de um território absolutamente paralisado até ao 25 de Abril (sabiam, por exemplo, que em 1975 ainda havia lepra nalguns concelhos do país?), mas simultaneamente pela absoluta resistência num Interior em contínuo esvaziamento.

Perguntam-me muitas vezes se tenho os filhos na escola pública e é sem hesitar que sim, tenho. Na escola pública tive professores que me marcaram decisivamente, desenvolveram o meu espírito crítico e contribuíram para ser quem sou. Acredito na diversidade e no contacto com o mundo tal como ele é, sem filtros nem as almofadas protetoras que muitas escolas privadas oferecem. As diferenças e as desigualdades territoriais, sociais, económicas e de tantas outras ordens constituem um desafio, mas são acima de tudo motivo de aprendizagem.

Se evoco a minha escola, não é por mera homenagem ou memória em tempo de aniversário. Estamos a terminar o primeiro período de um ano letivo que começou mergulhado em medo e incerteza e é tempo de refletir sobre o que estes meses nos têm mostrado. Em setembro toda a sociedade partilhava da convicção de que a escola e o ensino presencial são insubstituíveis, mas eram muitos os alertas sobre falta de segurança e os receios de surtos descontrolados e constantes interrupções nas aulas. Não foi, felizmente, o que a realidade veio a demonstrar, embora seja importante melhorar a informação disponível e avaliar o peso do contágio nestes espaços. Ainda ontem, no balanço diário feito pela Direção-Geral da Saúde, os surtos em "ambiente escolar" representavam um sexto do total de surtos (76 em 489 ativos).

Mais do que os problemas estritos de infeção e saúde pública, são muitos os indicadores que mostram outras dificuldades sentidas nas escolas, muitas das quais já existiam mas foram agravadas pela pandemia. Desde logo, a (des)motivação dos professores, classe profundamente envelhecida. Num inquérito da Fenprof divulgado na semana passada, quase 90% dos inquiridos admitem que gostariam de se aposentar mais cedo e defendem um regime específico nesse sentido.

Um outro ponto a merecer reflexão diz respeito aos atrasos nas aprendizagens, em resultado dos conteúdos que ficaram por dar no último ano letivo, a que se juntam as limitações decorrentes das ações de prevenção. No mesmo inquérito referido, 92,6% dos docentes consideram que as medidas de segurança sanitária dificultam o processo de ensino e a relação com os alunos.

Destes percalços imediatos resultam perdas difíceis de medir no tempo, que serão aferidas daqui a anos e que poderão agravar cenários como o recentemente revelado sobre os resultados dos alunos portugueses do 4.º ano no TIMMS - Trends in International Mathematics and Science Study. O desempenho a Matemática piorou, tendo descido de 541 pontos nas provas de 2015 para 525 pontos, numa escala de 1 a 1000, fazendo soar os alarmes e o debate sobre as responsabilidades políticas nas constantes reformas.

Igualmente diferida no tempo será a avaliação do impacto da pandemia em indicadores que não têm apenas a ver com o desempenho, mas com as desigualdades e o papel da escola como elevador social. O caminho para combater o abandono escolar terá recuos e é preciso olhar cuidadosamente para todos os sinais de retrocesso. Exigindo ao Governo, sempre, que a escola não saia do topo das prioridades.