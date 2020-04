Escolas fechadas. Aulas no sofá em frente à televisão

Boa tarde. As escolas ficam fechadas, mas o terceiro período vai mesmo arrancar, com ensino à distância. Anúncio feito hoje pelo Governo. As autoridades de saúde estão ainda a ponderar um cordão sanitário a Castro Daire. Vamos aos números de hoje.

Os números mais recentes

Portugal contabiliza já mais de 400 mortos e quase 14 mil infetados. Os números mais recentes da Direção-Geral da Saúde mostram que, nas últimas 24 horas, morreram mais 29 pacientes da Covid-19 - fazendo subir o balanço para 409.

Em Espanha, o número de mortes diárias caiu para 638, mas a assustadora contagem de óbitos já ultrapassa as 15 mil pessoas. Pedro Sánchez pede à oposição que olhe para o exemplo de Portugal.

Em Itália também há histórias com final feliz: o paciente mais novo, um bebé de dois meses, recuperou e já teve alta.

Na Alemanha, o número de vítimas mortais supera já as 2 mil e os infetados ultrapassam os 108 mil.

Os Estados Unidos voltaram a registar 1.973 mortes em 24 horas e têm já quase tantos mortos como Espanha, o país mais fatalidades até agora.

Em todo o mundo, já morreram quase 87 mil pessoas vítimas do novo coronavírus e há mais de um milhão e meio de infetados.

O que se passa no terreno

As autoridades de saúde anunciaram hoje que vão ser distribuídos um milhão de testes e 90 mil zaragatoas.

O Hospital Santa Maria, em Lisboa, quadruplicou o número de camas nos cuidados intensivos.

Se não chegou, deve estar para chegar: a Proteção Civil começou a enviar mensagens escritas sobre as restrições no período da Páscoa.

E em Portimão vai tocar uma sirene sempre que alguém sai de casa sem justificação.

O que a política está a fazer...

Escolas fechadas e provas de aferição canceladas. O Governo já anunciou como como vai ser o terceiro período e nós contamos tudo aqui. Os exames serão apenas os estritamente necessários para o acesso ao ensino superior.

Entretanto, a proposta do Governo sobre a libertação de reclusos foi aprovada no Parlamento. Com alterações de última hora, mas foi aprovada.

A Associação Sindical dos Juízes veio, porém, alertar que faltam meios para avaliar saídas das prisões. Enquanto a Pastoral Penitenciária lembra à TSF que libertar alguns reclusos, nesta fase, "não é um prémio, é uma necessidade."

O Eurogrupo retoma hoje a reunião para tentar chegar a um acordo que resposta à crise económica provocada pela Covid-19. Veremos se é desta.

...e como tudo isto mexe com a economia

A OCDE garante que já se sente uma subida significativa do desemprego, sobretudo no mês de março.

E uma das consequências do desemprego pode ser a pobreza. Há estimativas que apontam para mais de 500 milhões de pobres, provocados por esta pandemia.

O FMI promete uma ajuda sem precedentes.

No futebol, há mais um clube a reagir aos efeitos económicos: o plantel do Real Madrid concordou com uma redução salarial entre 10 e 20%.

Informações que lhe podem ser úteis

O MB Way vai deixar de ter comissões e a Linha SNS24 vai passar a ser grátis. O Parlamento aprovou esta quarta-feira - já noite dentro - um conjunto de medidas que, provavelmente, vai querer saber. Tem aqui tudo.

O que também foi aprovado foi a proibição de qualquer corte de luz, água, gás e telecomunicações a quem perder rendimentos.

Os TST suspenderam as viagens entre a margem sul e Lisboa e vai entrar em lay off.

Sugerimos ainda que...

"É preciso começar a preparar o regresso ao trabalho." A opinião de hoje é assinada pelo Adolfo Mesquita Nunes.

Como é o dia-a-dia de um médico, na linha da frente desta batalha? Segue o princípio básico dos dias incertos: "Um dia de cada vez", com a Teresa Dias Mendes.

E hoje temos o Sem Moderação.

